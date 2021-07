Mamou: des interrogations sur l'installation de "caméras de surveillance" dans les rues…

MAMOU-Des caméras de surveillance sont aperçues, depuis quelques jours, sur les poteaux d'éclairage publics qui jonchent certaines rues, notamment les grands axes routiers de la ville de Mamou.

La présence de ces caméras suscite des interrogations dans la ville-carrefour. D'autant que, ni la mairie, ni la police n'a été mise au courant de l'installation desdites caméras, qui voient et enregistrent tout, sans bruit.

À la gare routière de Conakry ou à Abattoir sur la route du bataillon autonome, ces caméras sont visibles, mais nul ne sait qui les a mis là et pourquoi. Toujours est-il que ces caméras créent la psychose dans la ville carrefour.

Les autorités communales disent n'avoir pas été informées. À la police routière, on indique les avoir vu comme ça, mais elle n'a pas été associée à leur installation. À la préfecture pour le moment c'est silence radio, tandis que chez les citoyens on est partagé entre joie chez certains et inquiétude chez d'autres. Mohamed Camara, enseignant de profession témoigne.

"On a vu ces caméras de surveillance, à mon avis c'est une bonne chose. Avec ça, on peut comprendre ce qui se passe dans la ville. Je suis content. Mais, sachez que celui qui est mauvais ne les aimera jamais. Or, ces caméras permettront de comprendre en cas d'accident, qui a tort ou qui a raison. Pendant les manifestations, ceux qui cassent les vitres en jetant des cailloux seront aussi détectés. Moi, je suis pour la sécurité des gens. Alors je suis très heureux de ces caméras de surveillance dans la ville", a indiqué M. Camara.

Mamadou Oury Diallo, diplômé sans emploi, dit être inquiet. Selon lui, les citoyens devraient être informés à l'avance, sur la raison de l'installation de ces caméras.

"Si c'est pour sécuriser la ville, c'est important. Mais, les gens devraient être informés. Moi, je suis inquiet puisque les autorités n'ont pas donné des informations. Surtout que le maire n'est pas informé. Donc, c'est inquiétant", indique cet autre citoyen.

Ces caméras de surveillance ont été installées dans le flou total sans que les citoyens ne soient mis au courant. A Conakry, des caméras de surveillance sont visibles partout au niveau des grands carrefours.

Nous y reviendrons !

Habib Samaké

Correspondant régional d'Africaguinee.com

A Mamou