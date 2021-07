L'UFDG infiltrée par le Pouvoir Condé ? La nouvelle révélation de Cellou...

CONAKRY-Cellou Dalein Diallo a dévoilé, ce lundi 26 juillet 2021, devant des élus de son parti, une nouvelle stratégie que pourrait utiliser le président Alpha Condé pour déstabiliser l'UFDG. L'ancien premier ministre évoque des infiltrations au sein du parti.

A en croire Cellou Dalein, le régime d'Alpha Condé serait en train, après avoir en tenté en vain de déstabiliser l’Ufdg, de miner le parti de l’intérieur. Il appelle à la vigilance.

« Alpha Condé et les candidats à sa succession dont le sommeil est troublé par la capacité de mobilisation, d’organisation de l’UFDG et de son poids électoral, n’ont pas renoncé d’affaiblir et de neutraliser notre parti. Lorsqu’il a attribué à nos camarades des infractions, du genre : fabrication, détention et stockage d’armes de guerre, atteinte à la sureté de l’Etat, la volonté de déstabiliser les institutions de la République, c’était pour se donner les moyens juridiques d’abattre l’Ufdg », a dénoncé ce lundi 26 juillet 2021 Cellou Dalein Diallo devant des maires et secrétaires fédéraux de son parti.

Face à cette "nouvelle menace de déstabilisation", l’opposant a invité ses militants à faire preuve de résilience. « Aujourd’hui, il se peut qu’il change de stratégie. Il va essayer de miner le parti de l’intérieur en essayant d’utiliser des militants un peu essoufflés par la lutte et qui ont envie, peut-être, d’aller à la soupe. Il faut que vous soyez extrêmement vigilants. Nous avons un devoir : celui d’honorer la mémoire de tous ceux qui sont morts, subis de préjudices, ceux-là dont le cheptel a été décimé, ceux dont les maisons ont été détruites, ceux dont les magasins ont été pillés et qui n’ont jamais eu droit à la moindre justice. Pour ceux-là, nous devons continuer ce combat. Soyez vigilants. Ils ont essayé et n’ont pas pu parce que ce sont de gens de conviction qui sont réunis autour de l’Ufdg qui partagent les mêmes valeurs », a-t-il dit.

Face à ces responsables locaux de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo a réitéré qu’il se bat pour l’instauration de la démocratie en Guinée. « Beaucoup de ceux qui y militent ne s’attendent pas à être sous-préfets, préfets, ministres ou ambassadeurs, ils sont là parce qu’ils veulent que la Guinée vive dans la paix. Ils se battent parce qu’ils veulent qu’il y ait la fraternité dans ce pays et qu’il n’y ait plus de la violence, de la haine, de l’exclusion. Notre mission c’est de promouvoir la réconciliation entre les fils du pays, d’instaurer une démocratie exemplaire, garantir la sécurité de tous les fils de ce pays », a lancé l'opposant.

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 669 91 93 06