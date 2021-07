J.O de Tokyo : Deux athlètes guinéens hors course pour cause de retard...

TOKYO- Partie de Conakry vendredi matin, la délégation guinéenne compte désormais deux athlètes forfaits dans ses rangs pour les joutes de la 32ème Olympiade.

Ils étaient au nombre de cinq sur le départ. Mais Mamadou Samba Bah judoka et Fatoumata Lamarana Touré nageuse sont out pour cause de retard pris par la délégation guinéenne.

Le judoka, selon nos informations reçues sur place dans la capitale nippone a manqué la pesée officielle avant son combat contre le Mongol Tsendochir Tsogtbaatar.

Pour le cas de Fatoumata Lamarana Touré, elle a manqué le coup d’envoi de sa compétition ce dimanche 25 juillet, au Centre Aquatique de Tokyo.

Partie de Conakry dans la matinée du vendredi 23 juillet, la délégation guinéenne a fait une escale à Addis-Abeba.

Le vol d’Ethiopian Airlines n’a quitté la capitale éthiopienne que vers 22 heures (locales), soit 19 heures de Conakry, pour un voyage de plus de 15 heures de vol.

Désormais les yeux sont rivés sur Fatoumata yarie Camara (Lutteuse) et compagnie pour relever le défi.

Nous y reviendrons !

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

