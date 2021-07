Dialogue politique : le Gouvernement réagit sur les exigences de Dalein et cie

CONAKRY-Le Gouvernement guinéen vient de réagir sur les nouvelles exigences posées par Cellou Dalein Diallo et ses alliés pour prendre part au dialogue politique.

Le lundi 19 juillet, l'Anad (alliance nationale pour l’alternance et la démocratie) a posé comme conditions de sa participation au dialogue, les points suivants : la libération complète, pleine et entière de tous les détenus politiques, la libération des locaux abritant le siège et les bureaux de l’UFDG et la restitution des droits et libertés de voyager du Président de l’ANAD, de son épouse et de ses collaborateurs.

Interrogé sur ces exigences, le porte-parole du Gouvernement guinéen a précisé :

"Le Chef de l'Etat a déclaré, solennellement, qu'il est ouvert au dialogue et disposé à travailler avec tous les Guinéens de bonne volonté, habités par le sentiment national. Nous souhaitons que cet appel soit entendu par tous.

Récemment encore et publiquement, il a dit n'avoir l'intention d'exclure personne et a appelé aussi à un effort de tolérance, à pratiquer le pardon afin de soutenir son ambition sans cesse réitérée d'unir et rassembler les Guinéens au-delà de toutes les contradictions et des vieilles rancoeurs. C'est sans conditions, ni arrière-pensées politiques.

Si ceux qui ont fait des erreurs, parfois des fautes, acceptent le sursaut, les autres comprennent que tout le monde a droit à une seconde chance, alors tout deviendra possible et chacun trouvera aussi son compte . C'est le défi pour aujourd'hui, l'espoir pour demain.

Le Président Alpha Condé est la locomotive pour réconcilier le pays avec lui-même, faire la paix entre tous les Guinéens, dans la loyauté au pays, dans la sincérité entre tous les acteurs", a indiqué Tibou Kamara, interrogé par un journaliste d’Africaguinee.com.

Dossier à suivre...

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com