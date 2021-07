Alpha Condé : "Bien que j'ai eu des problèmes avec le Gouvernement français…"

CONAKRY-Le Président Alpha Condé a fait des confidences ce vendredi 23 juillet 21 ! Alors qu'il s'exprimait en marge d'une cérémonie d'élévation au Grade d'Officier de l'Ordre national du Mérite, à Yves Henry Roblot, pour services rendus à la Guinée, le Chef de l'Etat a confié que malgré les problèmes qu'il a eus avec le Gouvernement français, l'armée française l'a toujours soutenu.

"Je dois dire que l'armée française et les services, dans toutes circonstances, ont soutenu la Guinée, comme le coin de stabilité. Quelque soit les problèmes que j'ai eus avec le Gouvernement français, ça n'a pas eu d'effet (…). Ils ont toujours dit que la Guinée est dans une stabilité. J'ai toujours été accompagné par l'armée française et par les services", a déclaré le président Condé.

Et de faire une confidence : "Même quand j'étais aux Etats-Unis, ils m'ont fait la remarque : vous avez des problèmes avec le Gouvernement (français, ndlr) mais vous avez le soutien de l'armée et des services. Même aux Etats-Unis, ils m'ont dit ça. Je pense que nos rapports ont toujours été bons. Ceux qui sont passés nous ont beaucoup aidés, ils ont formés des gens aux différents métiers", a-t-il confié, faisant mention au Général Clément Bollet qui a impulsé la réforme de l'armée et la formation.

A suivre…

Africaguinee.com