Vivo Energy Guinée lance l’initiative VIVO GREEN ACTION pour la protection de l’environnement

Conakry, Guinée. 24 juillet 2021 : Vivo Energy Guinée, filiale du leader panafricain de la distribution et du réseau de stations-service Shell, a lancé l’initiative VIVO GREEN ACTION dans la zone minière de Tinguilinta Village.

L’objectif principal de cette initiative est la réhabilitation des carrières des zones minières où opèrent les clients approvisionnés en carburants et lubrifiants.

Vivo Green Action vise la protection de l’environnement, l’encouragement à l’entreprenariat féminin et l’implication des jeunes dans les actions communautaires de leur localité.

À Tinguilinta cette première édition est lancée en collaboration avec la fondation du Duc d’Edinburg dénommée Le Mérite International de la jeunesse de Guinée. Ce sont 2.700 anacardiers qui seront plantés sur 12.000 m2 avec l’aide de jeunes volontaires du village. En plus, 25 femmes actives du village, bénéficieront d’une formation à l’entreprenariat vert.

La remise aux communautés des sites reboisés est prévue dans un mois et les premières floraisons attendues dans 3 ans. La surveillance des sites, la gestion et l’exploitation des récoltes sera effectuée par la communauté de Tinguilinta Village.

La cérémonie s’est déroulée en présence d’une forte délégation de Vivo Energy Guinée, des autorités sous préfectorales et d’un représentant du client minier GAC (Guinea Alumina Corporation).

Au nom du Directeur Général Monsieur Abou Sow, la Directrice de Communication a remercié la forte mobilisation des femmes et des jeunes pour accompagner VIVO GREEN ACTION.

Le Directeur des opérations, Ismael Souaré, également présent, a souligné l’importance de la protection de l’environnement dans toutes les opérations d’approvisionnement en carburant, en ces termes : « Nous nous assurons à ce qu’il y ait Zéro impact sur l’environnement, de la construction du dépôt de stockage à l’acheminement des produits. Nous effectuons régulièrement des tests et analyses des eaux environnantes pour nous assurer que nous atteignons cet objectif ».

Joignant l’acte à la parole, les premiers anacardiers ont été plantés par chaque membre de la délégation de Vivo Energy Guinée ainsi que les autorités présentes et le représentant pays de la fondation partenaire.

La formation des femmes a également démarré la même journée et les activités de reboisement par les jeunes volontaires vont se poursuivre durant 20 jours.

A travers VIVO GREEN ACTION, en tant que société citoyenne, Vivo Energy Guinée réaffirme son engagement pour la protection de l’environnement.

