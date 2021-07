Bac 2021 : Un syndicat dénonce l'utilisation de "montres connectées, WhatsApp, télégramme"…

CONAKRY-Le baccalauréat qui a démarré ce jeudi 22 juillet en Guinée a été entaché par des irrégularités. Lors de la première journée, des organisations syndicales de l'Education ont recensé par endroits toute une panoplie de faits qui s'apparentent à la fraude. Il s'agit par exemple de l'utilisation d'applications de messagerie instantanée (WhatsApp, télégramme).

Parmi ces dysfonctionnements, il y a l'utilisation de documents ou matériels non autorisés lors des épreuves (téléphones portables, montres connectées), le recrutement d'enseignants par endroit dans chaque matière en composition qui traitent des sujets et les balancent aux candidats aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays par WhatsApp , télégramme.

"Il s'agit d'un système très élaboré avec cryptage pour éviter tout risque de traçage ou d'interception. Certains parents d'élèves et même des fondateurs solliciteraient les services de ces réseaux", selon le syndicat national de l'Education (SNE).

En plus de ces irrégularités, des cas d'achats de conscience de certains surveillants par des "sommes sonnantes et trébuchantes" et qui au lieu de surveiller les candidats "surveillent plutôt les délégués".

"Il faut rappeler que l'utilisation des détecteurs de métaux a été d'un apport efficient dans beaucoup de centres d'examens où les élèves ont été dépossédés d'un stock important de téléphones lors de la fouille systématique avant d'accéder à leur salle respective. Mais d'autres élèves sont parvenus à utiliser d'autres stratégies de contournement des détecteurs de métaux pour entrer avec des téléphones", a noté le SNE.

Ce syndicat de l'Education souligne toutefois que ces dysfonctionnements ne sont pas de nature à remettre en cause la transparence, la sincérité et la crédibilité de toutes les étapes du processus de passation des épreuves de l'examen du Baccalauréat.

