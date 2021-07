Enseignement technique et Formation professionnelle : La stratégie « gagnante » de la Ministre Djénab DRAMÉ…

CONAKRY- C’est un pari réussi pour la Ministre Djénab DRAMÉ ! La Cheffe du Département de l’Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l’emploi est parvenue à rehausser le niveau de ce secteur qui est désormais très prisés par les jeunes, à travers une meilleure qualification des examens de sortie.

Contrairement aux années précédentes, la Ministre Djénab DRAMÉ et son équipe ont développé une meilleure stratégie d’évaluation pratique des différents candidats. Ces derniers ont passé leur examen avec moins de déchets. Toutes les épreuves auxquelles ils ont été soumis ont abouti à la production d’un bien ou d’un service.

Cette idée murie et mise en application par la Ministre de l’Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l’emploi, a permis à l’État de faire des économies de plusieurs centaines de millions.

Tenez-vous bien, au Département de l’Enseignement technique par exemple, ce sont les candidats de l’école nationale des postes et télécommunications qui ont réparé les lignes téléphoniques et la connexion internet de plusieurs services. Cette technique a permis une meilleure évaluation des candidats ; Mais elle aura surtout servi également de « sauver » les fonds de l’État qui devraient servir à la réalisation de ces différentes prestations.

Ce jeudi 22 juillet 2021, la Ministre Djénab DRAMÉ était encore sur le terrain. Après une parfaite réussite de la phase pratique, la Ministre de l’Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l’emploi a lancé les épreuves théoriques. C’était à l’ENSAC de Dixinn où Mme la Ministre a réitéré son engagement à continuer à appliquer les instructions du Président Alpha Condé, en ce qui concerne la qualification du secteur de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle. La rigueur était au rendez-vous dans les différentes salles visitées par la délégation de la Ministre Djénab DRAMÉ qui avait à ses côtés son Secrétaire Général, Michel Koivogui et sa Conseillère chargée de l’Emploi, Mme Nansira Sanguiana Camara.

Au-delà des candidats, c’est l’ensemble des acteurs évoluant dans le secteur de l’Enseignement technique qui est aujourd’hui rassuré par les nouvelles mesures prises par la Ministre Djénab DRAMÉ.