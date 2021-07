Avis de remerciements....

Les familles Bah, Barry, Diallo, Sow, Tounkara de Kourako, Thierno Mamadou Kourou Baldé, doyen de la famille M’Balbhé Kourako, Elhadj Ibrahima Saïda iman de Kourako, Elhadj Boubacar BARRY président du district de Kourako, Elhadj Alpha Amadou Sow Faloodji (banndiraabe) frère de la défunte, Aissatou Diouldé Sow, grande-sœur de la défunte, Alpha Ousmane Bah journaliste à la radio Espace/Africaguinee.com fils de la défunte, Elhadj Ibrahima Noussy Diallo, les notables et les sages de Kourako et Noussy

Thierno Abdoulaye Dramé, chef de quartier de Konkola, Thierno Mamadou Dian Salambande, imam de Konkola, Elhadj Amadou LY iman de Kouroula, les notables, sages et les familles de Konkola de Labé.

Remercient tous ceux qui de près et de loin ont compati à leur douleur lors du décès de NEENE ROUGUIATOU SOW , communément appelée Neene Oumou Konkola, épouse du feu Mody Mamadou Alpha Baldé Kourako. Décès survenu dans la nuit du 17 juillet 2021 à l’hôpital régional de Labé des suites de maladie à l’âge de 68 ans et inhumée le dimanche 18 juillet 2021 au cimetière de Konkola.

Qu’en soient remerciés : El Hadj Muhamadoul Badrou Bah, inspecteur régional des affaires religieuses et imam ratib de la grande mosquée Karamoko Alpha mo Labé, les ligues islamiques régionale, préfectorale et communale de Labé. Elhadj Thierno Mamadou Tombon Baldé S/G de la ligue islamique sous-préfectorale de Noussy Elhadj Mohamed Lamine Gonkou (seikh de diawoya), Elhadj Oumar imam de Noussy et les familles de Noussy. Les familles de Koubia Solokoya, Matakaou, Madina Niannou. Les familles SY SAVANE de Kounta Koin, fatako, Korbonya

Les autorités régionale, préfectorale et communale de Labé, le gouverneur de Labé et son cabinet, le préfet de Labé et son cabinet, le maire de la C.U de Labé et ses conseillers. Toutes les autorités sanitaires et le personnel de santé (DPS, DRS, Direction hôpital régional de Labé). Les cadres de l’éducation et tous les fonctionnaires préfectoraux et régionaux. La banque Centrale et toutes les autres banques primaires de Labé. Le service des finances et des impôts

Les familles de Zawia à Labé, de Koula, Elhadj Mamadou Oury Koula et famille, El Hadj Amadou Tanou Bah et famille de Mbalbhé Nghagnaka, Hadja Aissatou Kindo et famille de Kouramangui, Elhadj Hassane Baldé et les familles de Niila Sannoun.

Les bases des partis politiques à Labé, toutes les associations, structures, organisations, projets et ONG de Labé, les commerçants, l’ensemble des corps de métiers de Labé. Elhadj Mouctar Kaalan et famille, El Hadj Cellou Koubia et famille.

La jeunesse de Konkola, les voisins de la défunte, les familles Tounkara, Traoré, Mara, Condé, Keita, Diakhaby, Diaby, Kaba, Ngadjiko, Barry, Kanté, Diakité, Noba, les familles de Dara-Labé à Konkola

Le personnel de la radio Espace et du groupe Hadafo media. Toute la presse : Africaguinee.com, la RTG, BTA FM, GPP fm, familia fm, djoma FM/TV, l’équipe de Fuuta ka Men évasion et la radio rurale.

Les parents de Kourako, Diawoya, Tombon, Noussy, Koundjeya, Baaguiya, Moloko, Mobhi, Kaasagui, Kaalan, Misside Tiga et Noussy centre. Les belles-familles de Fafabhe, Domby, Companya et Poreko. Les ressortissants de Kourako à Conakry à Freetown, Abidjan, Guinée-Bissau, France et partout où ils se trouvent.

Les citoyens des 28 quartiers de la commune urbaine de Labé, et les 13 sous-préfectures de Labé. Toutes les connaissances et collaborateurs de la famille de la défunte.

Tous ceux qui ont effectué le déplacement et ceux qui ont eu des empêchements. Ceux qui ont appelé au téléphone. La famille demande si tout le monde est bien rentré chez soi. La famille informe par la même occasion que les cérémonies de sacrifices et de lecture du saint coran auront lieu ce dimanche 25 juillet 2021 au domicile de la défunte à Konkola après la prière de 13h30.

La famille se met à la disposition de tous pour toutes affaires sociales

Paix à l’âme de Neene Rouguiatou Sow plus connue sous le nom de Neene Oumou Konkola