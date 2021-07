Les Etats-Unis appellent Conakry à mettre fin aux "détentions pour des raisons politiques"...

CONAKRY-Dans une Déclaration, publiée ce 21 Juillet 2021, l'ambassade des Etats-Unis a dénoncé la poursuite des arrestations de membres de l'opposition politique en Guinée et la réduction au silence des voix dissidentes.

La représentation diplomatique américaine à Conakry, s'est félicitée de la récente libération provisoire de quatre membres de l'opposition politique après huit mois de détention provisoire.

"Il s'agit d'une étape positive vers la réconciliation nationale", note l'ambassade qui souligne cependant que ce geste contraste fortement avec l'arrestation et la détention de la figure de l'opposition Kéamou Bogola Haba le 14 juillet par le gouvernement guinéen.

"Cette dernière détention suggère que le gouvernement guinéen continue à arrêter et à réduire au silence les voix politiques de l'opposition", dénonce l'ambassade américaine.

Les Etats-Unis réaffirment que l'État de droit et la liberté d'expression sont au cœur d'une démocratie stable, fonctionnelle et crédible.

"Chacun mérite le droit de s'exprimer, comme le stipule la Déclaration universelle des droits de l'homme", rappelle l'ambassade des Etats-Unis.

Les Etats-Unis appellent le gouvernement guinéen à renforcer le pluralisme politique et le respect des droits de l'homme, notamment la liberté d'expression et la tenue d'audiences publiques et équitables sans retard excessif pour les personnes qui restent en détention provisoire.

Washington invite aussi le gouvernement guinéen à mettre fin aux détentions pour des raisons politiques. Ce qui selon les Etats-Unis, contribuera à restaurer la confiance du public et de la communauté internationale dans la démocratie guinéenne et à encourager le dialogue politique, qui ne peut réussir que si toutes les parties sont convaincues qu'il peut y avoir une issue positive.

Africaguinee.com