Espionnage : Des Chefs d'Etat africains cibles de "Pegasus"…

Des smartphones appartenant à treize chefs d’Etat et d’exécutif – dans l’exercice de leurs fonctions – figurent parmi les quelque 50 000 numéros de téléphone sélectionnés comme des cibles potentielles du logiciel espion Pegasus, commercialisé par l’entreprise israélienne NSO Group, rapporte le journal français "Le Monde", partenaire du "Projet Pégasus".

Cette liste, consultée par Forbidden Stories et Amnesty International, a été partagée avec dix-sept médias. Elle inclut trois présidents en exercice – Emmanuel Macron en France, Barham Salih en Irak, Cyril Ramaphosa en Afrique du Sud et Mohammed VI, le roi du Maroc.

Trois premiers ministres en fonctions – Imran Khan au Pakistan, Saad-Eddine El-Othmani au Maroc et Moustafa Kemal Madbouli en Egypte, font également partie des cibles.

Sept anciens premiers ministres ont également été ciblés lorsqu’ils occupaient leurs postes : Ahmed Ben Dagher au Yémen, Saad Hariri au Liban, Ruhakana Rugunda en Ouganda, Edouard Philippe en France, Charles Michel en Belgique, Noureddine Bedoui en Algérie et Moustafa Kemal Madbouli en Egypte (lors de son premier mandat).

"Pegasus", est un logiciel espion pour iOS et Android, s'installant sur les téléphones mobiles, qui a pour but de collecter des informations et de permettre un accès aux appareils touchés.

Les médias partenaires du « Projet Pegasus » ont vérifié l’authenticité de ces numéros, mais faute d’avoir réalisé des analyses techniques sur les téléphones concernés, il n’est pas possible de dire s’ils ont bien été infectés par le logiciel israélien

"Le Monde" rapporte qu'en 2019, les numéros d'Emmanuel Macron, de son premier ministre et de quatorze ministres alors en exercice ont été sélectionnés pour une éventuelle mise sous surveillance par le logiciel espion.

Africaguinee.com