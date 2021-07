Ousmane Gaoual Diallo brise le silence : "mon engagement est le même…"

CONAKRY- Ce sont ses premiers mots depuis sa sortie de prison, samedi 17 juillet 21, avec trois de ses collègues de l'UFDG. Ousmane Gaoual Diallo, puisque c'est de lui dont il s'agit, a dans un message, à l'occasion de la tabaski, célébré ce mardi 20 juillet 2021, réaffirmé son engagement de défendre la patrie dans la légalité et avec détermination.

"Loin de céder au triomphalisme, mon engagement est le même : défendre la patrie dans la légalité et avec détermination. Dans cette optique, ma ligne de conduite sera irréversiblement guidée par la tolérance, le respect des lois et principes républicains pour une Guinée solidaire et unie. Si cela comportait des risques, il est un devoir de les assumer sans aucun esprit de revanche", a-t-il précisé.

Africaguinee.com vous livre ci-dessous l'intégralité du message émouvant mais ferme, de l'opposant à l’occasion de la fête de Tabaski.