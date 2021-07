Elhadj Saliou Camara, grand imam de Conakry : "Acceptons nos différences…"

CONAKRY-A l'instar de leurs coreligionnaires du monde, les fidèles musulmans guinéens ont célébré ce mardi 20 juillet 21, la fête de l'Aid El Kébir. A cette occasion, le grand imam de la mosquée Fayçal, dans son sermon axé notamment sur la "solidarité", a adressé un message à l'endroit des fidèles musulmans.

"La Tabaski est une grande fête pour la communauté musulmane du monde. Elle nous montre la voie de la solidarité. Un musulman est solidaire, clément, il accepte les défauts des autres et accepte d'être utile à ses semblables. C'est pourquoi, aujourd'hui notre sermon était axé sur la solidarité entre les gouvernants et les gouvernés, entre les commerçants et les consommateurs", a déclaré Elhadj Mamadou Saliou Camara.

Pardon et solidarité

Le grand imam a aussi lancé un message d'unité, demandant aux guinéens de s'accepter dans leur différence.

"J'ai prodigué beaucoup de conseils : je demande aux musulmans de travailler, de se pardonner, d'accepter les défauts des autres. Celui qui veut vivre avec un ami qui n'a pas de défaut, il rejette chaque ami qui a un défaut, il vivra sans ami. Parce que chaque humain a ses défauts. Donc, il faut qu'on se pardonne, qu'on accepte nos différences", a insisté le religieux.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com