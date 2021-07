Alpha Condé : "Apprenons à pardonner ceux qui ont fait du mal…"

CONAKRY-Alors que de nombreux citoyens anonymes et des responsables de l'opposition sont en détention, le président Alpha Condé a prôné la tolérance et le pardon, ce mardi 20 juillet 2021, à l'occasion de la fête de l'Aid el Kébir. Le Chef de l'Etat, a aussi interpelé ses compatriotes sur le respect des mesures sanitaires, afin de vaincre la covid-19.

"Je prie pour que les guinéens se donnent la main, je prie pour que les guinéens s'aiment les uns les autres. Je prie pour que Dieu donne la bonne santé et longue vie à tous les guinéens. Apprenons à être tolérants et à pardonner ceux qui ont fait du mal s'ils acceptent de changer pour travailler pour la Guinée. Je prie pour la jeunesse guinéenne, pour qu'elle maîtrise le savoir et que beaucoup d'entre eux deviennent des entrepreneurs", a formulé le président Alpha Condé.

"En ce jour de fête, nous n'avons pas pu faire comme les années d'avant mais nous prions Dieu pour que cette maladie passe le plus vite que possible. La Guinée ira de l'avant", a-t-il lancé félicitant les médecins engagés sur le front de la lutte contre la COVID19.

"Nous sommes l'un des rares pays à avoir un très bon résultat face au coronavirus", s'est-il félicité, déplorant toutefois, que beaucoup ne respectent plus le port des masques.

Le pays est calme, se réjouit Alpha Condé, indiquant cela encourage les investisseurs. "Tous les jours, nous recevons des investisseurs parce que le pays est calme. Le pays est devenu une destination privilégiée. N'acceptez plus qu'il y ait la moindre pagaille dans le pays. Bien sûr la situation est difficile, mais nous sommes en train de travailler", a-t-il dit, promettant que d'ici la fin de l'année tous les paiements se feront par monnaie électronique pour doubler les recettes intérieur.

Mais Alpha Condé ne se fait d'illusion : cela n'est possible que dans la paix, la tranquillité et l'unité, a-t-il dit. "Beaucoup avaient pensé que la Guinée allait exploser l'année dernière, mais Dieu est avec nous. Nous sommes fiers de notre indépendance et de la défense de notre souveraineté", a insisté le dirigeant guinéen.

A suivre…

Africaguinee.com