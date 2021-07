Lutte contre la traite des personnes : La Guinée et Expertise France signent un protocole d’accord…

CONAKRY-Le Gouvernement guinéen, à travers le ministère de l'Action Sociale et Expertise France ont signé, jeudi 15 juillet 2021, un protocole d’accord portant sur la mise en œuvre du projet d’appui à la lutte contre la traite des personnes et des pratiques assimilées en République de Guinée.

Le projet d’appui à la lutte contre la traite des personnes (ALTP) dans les pays du Golfe de Guinée est financé par l’Union Européenne à travers le fonds fiduciaire d’urgence pour l’Afrique et mis en œuvre par Expertise France à hauteur de 18 millions d’euros, pour une durée de 48 mois.

Ce projet s’articule autour de quatre grands axes à savoir : Consolider la légitimité, le leadership et les capacités opérationnelles des instances interministérielles de lutte contre la traite des personnes ; renforcer les capacités des acteurs de la chaine pénale ; renforcer les services spécialisés et les services de droit commun accessibles aux victimes et dynamiser la coopération transfrontalière.

La cérémonie de signature a été présidée par la Ministre et de l’Action sociale et de l’enfance Madame Aïssata DAFFE., les défis du Comité National de lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées en Guinée sont énormes. Pour y faire face, la représentante du gouvernement guinéen à cette cérémonie, a préconisé l’implication de toutes les parties prenantes afin d’éradiquer ce fléau.

« Les défis de la lutte contre la traite des personnes nous interpellent au quotidien. Chaque jour, nous devons ensemble y travailler pour les relever. Il nous faut avoir un plus grand sens de responsabilité pour que chaque partie prenante puisse jouer sa partition dans un esprit de confiance mutuelle, d’appropriation des compétences et des mécanismes requis pour un dialogue social fécond », a déclaré Dr Aissata Daffé avant d'exprimer ses remerciements à l'endroit des partenaires techniques et financiers.

"Au nom du gouvernement, j’exprime mes vifs remerciements et félicitations à nos partenaires techniques et financiers notamment le gouvernement français à travers Expertise France, l’union européenne, le département d’Etat américain, l’OIM, l’UNICEF, l’Ambassade de la Grande Bretagne, pour leur immense soutien au Gouvernement guinéen pour améliorer le cadre de vie de nos populations », a lancé Madame la Ministre de l’Action Sociale et de l’Enfance.

Pour sa part, le Directeur Général adjoint en charge des opérations d’Expertise France, a expliqué qu’à travers la signature de ce protocole d’accord, un grand pas a été franchi dans le cadre de l’éradication de ce phénomène.

« La signature d’un accord de collaboration entre votre Ministère qui assure la coordination au niveau du comité national de lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées (CNLTPPA) et Expertise France, responsable de la mise en œuvre de l’action financée par l’Union Européenne, va au-delà des aspects purement formels. Cet acte traduit une volonté commune qui est celle d’unir les efforts de tous pour contrer ce phénomène qui a des enjeux humains, sociaux, économiques, sécuritaires et qui expriment la recherche de justice qui anime chacun de nous », a expliqué Hervé Conan.

Selon lui, la signature de ce protocole d'accord est une étape importance. « Cette signature est pour nous, une étape importante de la dynamique de collaboration fructueuse établie entre nous, permettant d’initier un nouveau processus de continuité très ambitieux et qui rappelle à chaque partenaire sa responsabilité de s’engager davantage dans l’éradication de ce fléau qui sévit dans la région. Cela confirme aussi le ferme engagement de notre Agence à soutenir les efforts des autorités nationales dans le combat universel pour le respect des droits et pour garantir la justice et la sécurité aux populations », a conclu le Directeur général adjoint en charge des opérations d’Expertise France.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023