L'annonce "forte" de Bantama Sow : "A l’image de la FIFA..."

CONAKRY- Pour mettre fin aux bisbilles et autre conflits d'intérêts qui minent le Sport guinéen ces dernières années, le ministre d’Etat guinéen en charge des Sports a annoncé aujourd'hui la mise en place dans les prochains mois, d'un nouvel organe. A l'image de la FIFA, la Guinée va instituée le Tribunal Arbitral des Sports guinéen (TASG).

En marge d’un point presse qu'il a organisé ce lundi 19 juillet 2021, Sanoussi Bantama Sow, a indiqué désormais que le Sport guinéen s'est doté d’un cadre légal et règlementaire comportant 3 titres, 17 chapitres et 77 articles.

Ce nouveau cadre légal réduira voire éliminera désormais les tâtonnements et les improvisations dans ce domaine, selon le ministre des Sports. Dans ses chapitres et articles, cette nouvelle loi a pris en compte de nouveaux aspects importants pour le sport dont l’institutionnalisation du Tribunal Arbitral du Sport en Guinée.

‘’Cela permettra de régler assez de problèmes. Récemment nous avions reçu des courriers, des contre courriers, des décisions et de contre décisions, des sanctions et contre sanctions entre le comité d’éthique de la Feguifoot, de la commission électorale et la commission électorale des recours. Dans ces circonstances, l’opinion ne savait plus qui croire. Donc, désormais à l’image de la FIFA, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), sera institué en Guinée. Nous devrions être capables de résoudre nos problèmes avant que nos partenaires étrangers, ne nous viennent au secours’’, a annoncé le ministre d’Etat aux Sports.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13