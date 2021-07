Evasion de Sidy Mohamed Diallo : les premières sanctions tombent...

CONAKRY-Suite à l’évasion du prisonnier Sidy Mohamed Diallo, le ministère de la Justice a pris des sanctions contre certains agents en charge de la sécurité à la maison centrale. C'est toute la chaîne sécuritaire qui vient d’être suspendue, en attendant de tirer au clair cette affaire qui embarrasse les autorités.

C’est du moins ce que nous avons appris cet après-midi. Dans un communiqué dont copie est parvenue au desk d’Africaguinee.com, la Direction Nationale de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion, dit avoir constaté avec amertume l’évasion de Sidy Mohamed Diallo de la Maison Centrale de Conakry dans la nuit du samedi 17 juillet au dimanche 18 juillet 2021.

Placé sous mandat de dépôt depuis le 29 Avril 2021 par le TPI de Dixinn pour les faits qualifiés de « séquestration, enlèvement et usage d’arme », Sidy Mohamed Diallo, selon ce document a été isolé à cause de sa dangerosité dans une cellule hautement sécurisée qui est contiguë au poste du gardien chef.

Suite donc à cette évasion, des mesures immédiates ont été prises par l’Administration pénitentiaire en vue de déterminer les circonstances dans lesquelles elle s’est produite et de situer ainsi les responsabilités.

‘’ La DPJ a été requise par le ministère de la Justice pour faire des investigations préliminaires sur les lieux. Les constats ont révélé qu’il n’y a pas eu effraction ni au niveau des cadenas ni au niveau du plafond à l’intérieur de la Cellule. Ce qui laisse à penser que le fugitif a bénéficié d’une certaine complicité au sein de l’équipe de garde’’, pouvait-on lire dans ce document.

Pour la suite des enquêtes, six agents ont été interpellés et mis à la disposition de la Direction de la police Judiciaire (DPJ). Il s’agit du Régisseur, Colonel Soriba Bangoura, son adjoint, M.Amadou Bo Keita, le Gardien -Chef , Kerfalla Diaby, le chef de section Zackaria Savané, le chef de poste Louis Loua et de l’agent de garde Malick Cissé.

Une note de suspension a donc été prise à leur encontre en attendant.

Bah Boubacar Loudah

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 31 11 13