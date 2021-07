Conakry : la Fondation KPC pour l’humanitaire fait un don à la police routière

Dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail de la police routière et dans le cadre du soutien aux efforts déployés par le gouvernement guinéen, sous la conduite du Président de la République, le Professeur Alpha Condé, le Président de la Fondation KPC pour l’humanitaire, Monsieur Kerfalla Camara KPC a procédé à une remise de dons composés de :

- 6 motos

- 1000 gilets

- 500 manteaux imperméables

- 500 bottes

- 200 barrières

- 250 bâtons lumineux

- 500 sifflets

- 30 Talky-walky

La remise s’est tenue en présence du Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, Son Excellence Damantang Camara, du directeur général de la Police, son Général Ansoumane Camara Baffoué qui dans leurs discours ont remercié le Président de la fondation KPC pour l’humanitaire pour son dévouement perpétuel aux actions humanitaires et l’exhorte à continuer dans ce sens.

La fondation KPC, à l'instar des nombreuses actions dans lesquelles elle est engagée, inscrira celle-ci aussi dans la durée et s'opérera en de nombreuses phases. Aujourd'hui étant réalisation de la première phase qui sera suivie, à moyen et long terme d'autres opérations de donation, en conformités avec les besoins qui seront exprimés et avec les moyens dont dispose notre fondation.

FONDATION KPC