Avis de décès de Neene Rouguiatou Sow, maman de notre confrère Alpha Ousmane Bah

Les familles Bah, Barry, Diallo, Sow, Tounkara de Kourako et la famille de Konkola de Labé, Thierno Mamadou Kourou Baldé, doyen de la famille Balbhé Kourako, Alpha Ousmane Bah journaliste à la radio Espace fils de la défunte, Elhadj Ibrahima Saïda imam de Kourako, Elhadj Boubacar BARRY président du district de Kourako, Thierno Abdoulaye DRAME, chef quartier de Konkola, Thierno Mamadou Dian Salambande iman de la mosquée de Konkola, Elhadj Amadou LY iman de Kouroula, Elhadj ibrahima noussy Diallo et les sages de Konkola, ont la profonde douleur d’annoncer aux parents amis et alliés, le décès de NEENE ROUGUIATOU SOW, communément appelée Neene Oumou Konkola, épouse du feu Mody Mamadou Alpha Baldé Kourako.

Décès survenu ce samedi 17 juillet 2021 à l’hôpital régional de Labé des suites de courte maladie, à l’âge de 68 ans. L’enterrement est prévu ce dimanche 18 juillet 2021 après la prière de 13h30 au cimetière de Konkola.

Qu’en soient informés : les parents de Kourako, Diawoya, Tombon, Noussy, Koundjeya, Baguiya, Moloko, Mobhi, Khasagui, Kalaan, Misside tiga Faafabhe, Domby, Companya et Poreko.

Elhadj Mohamadou Badrou Bah, imam ratib de la grande mosquée de karamoko Alpha mo Labé, les ligues islamiques régionale, prefectorale et communale, les autorités administratives régionale préfectorale et communale de Labé, Elhadj Cheik Mohamed Lamine Gonkou iman de Diawoya, Elhadj, Thierno Mamadou Tombon Baldé S/G de la ligue islamique sous-prefectorale de Noussy, Elhadj Oumar iman de Noussy et la famille de Noussy, la presse locale "espace, bta, Gpp, familia, djoma, evasion et la radio rurale".

Elhadj Alpha Amadou SOW et la famille de Kourako à Conakry, les ressortissants à Freetown, Abidjan, Guinée-Bissau, France et partout d'où qu'ils se trouvent.

Les citoyens des 28 quartiers de la commune urbaine de Labé, et les 13 sous-préfectures de Labé

Paix à l’âme de Neene Rouguiatou Sow, plus connue sous le nom de Neene Oumou Konkola.