Port Autonome de Conakry : Les présidents Alpha Condé et Félix Tshisekedi visitent les installations de Conakry Terminal...

CONAKRY-Le Président Alpha Condé a fait visiter son hôte congolais Félix Tshisekedi, ce samedi 17 juillet 2021, les installations de Conakry Terminal, au Port Autonome de Conakry. Les deux chefs de l'État ont touché du doigt les installations du Port Conteneur totalement rénovées et équipées par le Groupe Bolloré. A date, Conakry Terminal dispose de deux (2) portiques de quais et huit (8) portiques de parc. Ce qui a permis d'améliorer considérablement le volume du trafic.

Cette visite a réjoui le Directeur Général de Transport et Logistique du groupe Bolloré Guinée. Dans son intervention, Jean-Christophe Tranchepain est revenu sur le travail gigantesque accompli par le Groupe Bolloré au Port Autonome de Conakry en un temps record.

"On est très fier que le Président de la République Démocratique du Congo passe visiter le Terminal de Conakry et le Port de Conakry. On est très fier de lui faire voir tous les avantages que la communauté portuaire a amenés au trafic à savoir : la douane, le port, les transporteurs, les transitaires et nous. On s'est tous mis ensemble pour travailler de manière efficace. Parce que vous allez constater que l’année dernière, on sortait 350 à 400 teus (conteneurs équivalents 20 pieds ndlr) par jour. Et maintenant, nous sommes à 600 teus par jour.

Donc, on a quasiment augmenté la livraison de 30 à 40% tous les jours. Ce qui fait qu'on est prêt à accueillir sur les surfaces du terminal, des volumes de plus en plus importants. Puisque l’économie du pays fonctionne correctement et il y a des augmentations de volume de 7 à 10% tous les jours. Nous sommes fiers que le président de la République de Guinée nous donne l’honneur de présenter notre activité et nos avancées aux différents dignitaires qui passent par le pays. Nous sommes très heureux de faire la promotion de ce qu’on a effectué à Conakry vers la République Démocratique du Congo", s'est réjoui Jean-Christophe Tranchepain.

Il a ajouté que pour la modernisation du Port de Conakry, le Groupe Bolloré a consenti des investissements importants. Il révèle que plus de 150 millions d’euros ont été investis. Mais le Groupe n'entend pas s'arrêter là. Jean-Christophe Tranchepain annonce l'arrivée dès l'année prochaine d'un portique de quai supplémentaire et quatre autres petits portiques de terminal.

"Il faut noter que tout cela a été sujet de lourds investissements. Puisque depuis que nous avons pris le Terminal à Conteneurs, il y a une dizaine d’années, on a investi plus de 150 millions d’euros en matériels, en équipements et en formation du personnel. Nous continuons à avoir un planning d’investissements importants. Puisque d'une part, on va augmenter la surface du stockage. Nous avons également un plan qu’on a présenté au président de la République et au ministre des Transports. Nous avons prévu pour l’année prochaine, un portique de quai supplémentaire et quatre autres petits portiques de terminal pour pouvoir accueillir plus vite, servir encore plus vite et efficacement tout le monde", a annoncé le Directeur pays du groupe Bolloré en Guinée.

