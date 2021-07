Nzérékoré : La fièvre Lassa fait une nouvelle victime, résurgence de la covid-19…

NZEREKORE-Alors que la Covid-19 gagne du terrain, la fièvre Lassa, -jumelle d'Ebola- a fait une nouvelle victime dans la préfecture de Nzérékoré, en Guinée forestière. La malade est décédée dans la nuit de jeudi au vendredi 16 juillet 2021 au CTE-PI de Nzérékoré.

Selon nos informations, trois cas de fièvre Lassa ont été récemment dépistés dans la ville. Deux personnes sont sorties guéries alors que la troisième, une petite fille de 12 ans dépistée dans la même journée du jeudi, n’a pas survécu. Elle a rendu l’âme dans la nuit, nous apprend-t-on.

Pendant ce temps, la pandémie de coronavirus pour sa part est en train de gagner du terrain. De nos jours on note une trentaine de personnes testées positives, dont quelques cas sortis guéris.

« La covid est là tous les jours. Hier on comptait 30 cas. Mais il y a certains qui sont sortis et il y a d’autres qui ont été évacués au CTE-PI. Avec la fièvre Lassa, hier ils ont dépisté un cas, malheureusement qui est décédé la nuit. Nous avons été dans la famille, nous avons recensé les contacts. La famille a bien collaboré, donc nous sommes en train de suivre les contacts », nous a confié docteur Sokpo Théoro, directrice préfectorale de la santé de Nzérékoré.

Elle lance un appel aux citoyens de respecter les gestes barrières et prodigue des conseils pour se protéger de la fièvre Lassa. « La covid est en train de gagner du terrain. Nous demandons aux citoyens de reprendre le port des bavettes, de respecter les distanciations, et de se laver les mains. Actuellement nous faisons les dépistages massifs, mais il y a des complications. Pour la fièvre Lassa, ce que nous demandons, c’est de tuer tous les rats qui sont à la maison et toutes les souris. Parce que c’est à partir de ces excréments là qu’on se contamine. Il faut aussi nettoyer l’alentour de sa maison pour ne pas que les souris pénètrent dans des maisons », conseille la première autorité sanitaire de la préfecture.

La préfecture de Nzérékoré est touchée par différentes épidémies dans le pays. Alors que l’OMS vient de déclarer la fin de la fièvre hémorragique à virus Ebola dans la préfecture, la fièvre Lassa continue de faire des victimes, tout comme la covid 19.

