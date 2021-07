Conakry : Pourquoi des jeunes ont été arrêtés à Wanindara ?

CONAKRY-On en sait un peu plus sur les rasions de la descente musclée d'agents de la BAC (brigade anti criminalité) et de la CMIS (compagnie mobile d'intervention et de sécurité), au quartier Wanindara, dans la commune de Ratoma.

Lors de cette expédition opérée mercredi 14 juillet dans la soirée, plusieurs jeunes ont été interpelés.

Au total, ils sont quinze (15) jeunes à avoir été arrêtés, selon le porte-parole de la police nationale qui indique qu’il s’agit des opérations initiées par l’autorité.

« C’est des missions mixes de sécurité que l’autorité a initiée. Quinze (15) personnes ont été interpellées et déposées au niveau de la direction de la police judiciaire pour des enquêtes approfondies », a déclaré le contrôleur général Boubacar Kassé, joint ce vendredi, par un journaliste d’Africaguinee.com

A leur possession, ajoute l’officier, « il a été trouvé du chanvre indien et autres objets prohibés », a martelé Boubacar Kassé.

Il faut rappeler que c’est dans la soirée du mercredi 14 juillet 2021 que ces jeunes ont été arrêtés dans ce quartier de la banlieue de Conakry. Ce jour, la nuit avait été très longue pour les habitants de quartier de la commune de Ratoma, coutumier d'opérations similaires.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664-72-76 28