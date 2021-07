Début de décrispation entre l'UFDG et le Pouvoir ? Cellou Dalein tranche…

CONAKRY-Faut-il percevoir la rencontre entre Cellou Dalein Diallo et le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana comme un début de décrispation politique entre l'UFDG et le Pouvoir du Président Alpha Condé ?

Alors que les images des deux hommes, arrêtés côte à côte, continuent de susciter des réactions, Africaguinee.com est en mesure de dire que ces clichés n'augurent aucunement un début de normalisation des rapports entre l'UFDG et le Pouvoir. Et pour cause :

Interrogé par un journaliste d'Africaguinee.com, sur sa rencontre inattendue avec Kassory Fofana, Cellou Dalein a été tranchant.

"Bien évidemment que non, il n’y a pas de décrispation. J’ai l’occasion de le confirmer", a tranché le leader de l'UFDG, sans plus de détails.

Le premier ministre guinéen et le principal opposant du régime d'Alpha Condé se sont croisés à la résidence de l'ambassadeur de France, à l'occasion de la française du 14 juillet. Les deux hommes, tout sourire, ont posé ensemble. Ceux qui avaient espéré, à travers ce geste, un début de désescalade, devraient déchanter.

L'UFDG et ses alliés annoncent la reprise des manifestations pour exiger la libération de ses cadres et militants incarcérés, la fin de l'occupation de son siège et de ses bureaux, mais aussi la levée des restrictions imposées à Cellou Dalein Diallo et compagnie.

