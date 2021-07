Conakry :Descente musclée de la police à Wanindara, plusieurs arrestations signalées...

CONAKRY-Les services de la police (compagnie mobile d'intervention et de sécurité) et la BAC (brigade anti criminalité) ont fait une descente musclée, mercredi 14 juillet 2021 dans la soirée au quartier Wanindara situé dans la commune de Ratoma. Plusieurs arrestations ont été signalées.

Pour l'heure, nous ignorons les raisons de cette intervention policière dans ce quartier. Un citoyen du quartier qui a été témoin des faits s'est confié à notre rédaction sous couvert d'anonyme.

« L'action s'est passée au niveau de la transversale n°5 qui relie Kissosso à Wanindara. Plusieurs pick-ups de la police CMIS (compagnie mobile d'intervention et de sécurité) et de la BAC (brigade anti criminalité) ont envahi le quartier d'autres même étaient en civile. Les agents sont entrés dans le quartier et ont procédé à des arrestations. Au moment où ils quittaient le quartier, il y avait plusieurs jeunes à bord des pick-up. Pour le moment nous ignorons le motif de ces arrestations" , nous a confié un citoyen du quartier Wanindara.

Nous avons tenté en vain d'avoir les explications du côté de la police. En vain. Pour le moment.

Affaire à suivre !

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: 00224 666 134 023