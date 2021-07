Alpha Condé écrit à Macron : "La Guinée est reconnaissante envers la France…"

CONAKRY-Le Président Alpha Condé, a adressé une lettre, ce mercredi 14 juillet, à son homologue français, Emmanuel Macron.

Le dirigeant Guinéen s'est réjoui de la solidité des relations existants entre la Guinée et la France.

"La République française et la République de Guinée entretiennent des relations exemplaires fondées sur l’amitié réciproque, le respect mutuel et la solidarité agissante qui se sont consolidés au fil des ans et ont enregistré des résultats élogieux’’, s'est réjoui Alpha Condé, exprimant la reconnaissance de la Guinée envers la France.

‘’Le Gouvernement et le Peuple de Guinée restent reconnaissants envers la République française qui assiste sans cesse la République de Guinée dans les efforts de développement harmonieux et équilibrés’’, a noté le Chef de l'Etat.

Alpha Condé a réaffirmé son attachement aux liens historiques d’amitiés entre les peuples Guinéen et français ainsi qu'au renforcement de la coopération entre la Guinée et la France.

Africaguinee.com