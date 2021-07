Madifing Diané : "Le bitumage de la route Labé-Mali démarrera dès la fin des grandes pluies…"

LABE-Les travaux de bitumage de la route Labé-Mali, d'une distance de 120km démarreront dès la fin des grandes pluies, a annoncé ce mercredi 14 juillet 2021, le Gouverneur de la région de Labé, Elhadj Madifing Diané.

Financée à hauteur de 150 millions de dollars par la BID (Banque Islamique de Développement) et la BAD (Banque Africaine de Développement), la construction de cette route va désenclaver la ville de Mali située dans le Nord du pays et qui a un potentiel touristique énorme, encore sous exploité. Mieux, ça permettra d'écouler facilement les produits agricoles.

« La confirmation nous a été donnée que la route Labé-Mali sera effectivement réalisée avec le financement de la BAD et de la Banque islamique de Développement pour près de 150 millions de dollars ou plus même. Ceux qui sont chargés de faire les études de faisabilité sont déjà chez nous. Avant même, Mme la ministre des travaux publics était à Labé pour le même objectif. Ce qui prévaut actuellement, c’est de voir tous les points noirs sur cette route pour les réparer afin d'éviter qu’elle ne soit coupée par les fortes pluies. A l’arrêt des pluies, les travaux proprement dits vont démarrer. Les routes de Tougué et de Koubia ont bénéficié des mêmes retouches », a rassuré le Gouverneur de Labé Elhadj Madifing Diané.

Le premier responsable de la région de Labé a reçu la confirmation de la ministre des Travaux publics, madame Emelie Diaby, en visite de terrain dans la région. Avant que les travaux de bitumage ne commencent, des actions urgentes seront réalisées sur ce tronçon.

« Je vous confirme déjà que les techniciens chargés de l’étude sont sur le terrain. La route va être révisée pour pouvoir circuler avec plus de sécurité. En même temps, ils vont produire l’étude finale pour les grands travaux attendus. C’est un soulagement pour nous » a ajouté le gouverneur de Labé.

Alpha Ousmane Bah(AOB)

Pour africaguinee.com

Tel : (+224) 664 93 45 45