Guinée : "Je suis gêné…", dixit Alpha Condé

CONAKRY-Le Président Alpha Condé a fait un "aveu" et annoncé de vastes réformes pour développer l'agriculture. Le Chef de l'Etat dit être "gêné", lorsque des investisseurs lui vantent le potentiel agricole que la nature a doté la Guinée, alors que le pays n'est pas encore autosuffisant.

"Nous avons lancé un vaste programme d'agrobusiness. Car je suis gêné lorsque nous avons des partenaires qui viennent et qui me disent : président nous avons visité beaucoup de pays, mais nous avons rarement vu un pays comme la Guinée où partout on peut faire de l'agriculture", a avoué le dirigeant guinéen.

Avec 6,2 millions d’hectares de terres arables, et une pluviométrie oscillant selon les régions entre 1200 mm au Nord et Nord-Est et 6 000 mm dans le Fouta Djalon, plus de 400 milliards de m3 d’eau/an, la Guinée a un potentiel agricole énorme pour assurer son autosuffisance alimentaire.

"Nous sommes en train de mettre en place des instruments pour permettre aux jeunes et aux femmes défavorisés, d'avoir accès aux financements afin de leur permettre d'avoir leurs propres entreprises", a-t-il annoncé, mardi à Conakry.

A suivre…

Africaguinee.com