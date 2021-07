Guinée : Google, Apple, Facebook, et Amazon bientôt taxés par l'Etat ?

CONAKRY-Début juillet, 130 pays sont parvenus à un accord sur une réforme de la taxation des géants du numérique GOOGLE, APPLE, FACEBOOK et AMAZON, basés en Californie, aux Etats-Unis. Il prévoit la mise en place d'un impôt minimum sur les bénéfices "d'au moins 15%", selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

"Ce plan à deux piliers sera d'une aide précieuse aux États qui doivent mobiliser les recettes fiscales nécessaires pour rétablir leurs budgets et leurs finances publiques tout en investissant dans les services publics essentiels, les infrastructures et les mesures requises pour que la reprise post-Covid soit forte et durable", a souligné l'OCDE dans son communiqué.

La taxe sur les GAFA, acronyme utilisé pour désigner les quatre Géants du Numérique composé de GOOGLE, APPLE, FACEBOOK et AMAZON, vise une répartition plus équitable des bénéfices entre les pays.

"En terme simple, les GAFA ce sont les suceurs des Economies des autres pays du mode en s’accaparant de leurs réseaux respectifs sans rien payer comme contrepartie financière. L’adoption d’un accord sur les GAFA a été initiée dans le cadre de la recherche de solution aux défis fiscaux soulevés par le rythme de développement de ces Entreprises à l’international et au regard de la numérisation de plus en plus grandissante des économies. Elle se déroule à travers des négociations entre des Etats, menées sous la houlette de l’OCDE (Organisation pour la Coopération et le Développement Economique). Dès lors, c’est l’administration fiscale ou le Ministère du Budget qui agit au nom et le compte de l’Etat Guinéen dans de telles négociations", confie une proche de l'ARPT (autorité de régulation des postes et télécommunications).

A la question de savoir que pourrait gagner la Guinée en imposant une telle taxe, notre source a précisé que l’administration fiscale ou le Ministère du Budget est mieux indiqué pour donner ces détails.

Dossier à suivre…

BAH Boubacar Loudah

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 13