Kalémodou Yansané "recadre" Mamadou Barry: ‘’l’UFDG ne peut pas évoluer seule…"

CONAKRY-Mamadou Barry, secrétaire général adjoint de l'UFDG, a jeté un pavé dans la mare ce mardi 13 juillet 2021, alors que la signature de l’alliance politique avec l’ANAD, est annoncée demain mercredi. Ce membre du bureau exécutif de l'UFDG a fait part de son opposition par rapport à cette démarche, soutenant la priorité devrait être aujourd'hui la lutte pour la libération des détenus.

« De l'alliance électorale qui a réussi à mobiliser le peuple de Guinée autour de Cellou Dalein Diallo pour une alternance effective et qui s'est donnée pour seul et unique objectif, la récupération de la victoire volée du candidat de l'ANAD, on passe à une alliance dite politique pérenne. Comme si en politique, il y a quelque chose de PERIN ! De la revendication et de la récupération de la victoire de Cellou Dalein dans les urnes, on passe à une lutte pour la réconciliation nationale, comme pour accepter le fait accompli de la victoire et de l'installation d’Alpha Condé comme président de la République. Une alliance de récupération qui se transforme en une alliance de réconciliation. Nous voilà dans un processus d'ouverture au "fameux" dialogue M. Haba rejetait de toutes ses forces, clamant haut et fort que le seul dialogue qui tienne est celui de rendre au candidat de l'ANAD, son fauteuil présidentiel », s'est moqué Mamadou Barry.

Interrogé par Africaguinee.com, sur cette sortie de M. Barry que certains qualifient de contraire aux récentes décisions du parti, Kalemodou Yansané a mis les points sur "I", martelant que quelque soit sa force, l’UFDG ne peut pas évoluer seule et gagner.

« En disant que la seule priorité que nous devons avoir aujourd’hui, c’est la libération de nos cadres qui sont en prison, à ce niveau, l’Ufdg fait ce qu’il peut. Nous avons engagé les meilleurs avocats du pays et nous sommes sur tous les toits pour demander leur libération. Pour le moment, c’est ce qu’on peut faire. Nous avons même décidé de reprendre les manifestations au cas où leur libération n’était pas obtenue. Nous estimons que c’est ce que nous pouvons faire à moins qu’il n’y ait d’autres propositions qu’on puisse aussi examiner. Nous avons tout fait en vue de les rencontrer pour le remonter le moral de nos collègues, on nous a refusé l’accès », a réagi ce vice-président de l’UFDG.

Le cas de Mouctar Diallo et Aboubacar Sylla

Par le passé, l’Ufdg a tissé des alliances avec des partis politiques qui, à la première occasion, ont retourné leur veste. Sur ce, Kalemodou Yansané reconnait l’amère expérience de « faux alliés », mais note-il, ce n'est pas pour autant que l'UFDG va continuer à évoluer en vase clos.

« J’ai également noté que notre ami Mamadou Barry tire une amère expérience des cadres avec lesquels nous avons travaillé par le passé. Il a parlé du ministre de l’Enseignement supérieur, Aboubacar Sylla, Makanéra et beaucoup d’autres qui sont venus et qui sont repartis après. Je suis d’accord avec lui que ces personnes ont effectivement bénéficié de certains privilèges qui devaient revenir à l’Ufdg. Malheureusement, c’est comme ça dans tous les partis. On ne peut connaitre la qualité, la valeur d’une personne si vous n’avez pas travaillé ensemble. (…) Mais de là à juger les partis qui composent l’Anad des partis qui ne peuvent pas tenir dans une cabine téléphonique, c’est un peu trop dire. Il faut quand même respecter les autres. Il y a des partis qui ne sont composés que de monsieur et madame, mais du moment qu’ils ont bénéficié de l’agrément, nous avons le devoir de les respecter », souligne M. Yansané.

Et d'ajouter : « A l’élection présidentielle de 2010, le candidat du Rpg avait aligné près d’une cinquantaine de partis dont certains qui n’avaient même pas 5 militants. Mais le fait de dire qu’il est avec 50 partis contribue dans le mouvement. Quelle que soit sa force, l’UFDG ne peut pas évoluer seule et gagner », a-t-il conclu.

