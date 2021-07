Aly Kaba règle "ses comptes" avec Dalein : "Il incarne la violence politique…"

CONAKRY-Le président du groupe parlementaire de la majorité présidentielle à l'Assemblée Nationale, n'est pas tendre avec l'opposant Cellou Dalein Diallo, qui a annoncé, samedi 10 juillet 21, la reprise des manifestations de rue après les examens nationaux et qualifié le Gouvernement d'être "bourreau". Pour l'honorable Aly Kaba, le leader de l'UFDG "incarne la violence politique en Guinée".

"Pour moi, c'est surprenant et ahurissant d'écouter les propos de Mr Cellou Dalein Diallo qui, en réalité incarne la violence politique en République de Guinée ces dix dernières années. Avant lui, aucun de ses principaux précurseurs -Pr Alpha CONDÉ, Mr. Siradiou DIALLO, Mr. BAH Mamadou et Mr. Jean Marie DORÉ-, sur l'échiquier politique, n'avait réunis ses militants pour les interroger s'ils étaient prêts à mourir. Au contraire le Pr Alpha CONDE, renonçait à réclamer sa victoire par la violence au scrutin présidentiel de 1993, au moment où ses militants et une frange importante des forces de Défense et de Sécurité étaient déterminés à défendre cette victoire au prix de leurs vies. Il dira à cette occasion citation : je ne suis pas venu pour gouverner des cimetières. Cet acte devait inspirer Mr Cellou Dalein Diallo pour la réussite de son combat politique. Malheureusement, il a opté pour la violence systématique par l'instrumentalisation et la victimisation", a réagi ce haut dirigeant du parti au pouvoir, interrogé par Africaguinee.com.

Au lendemain de la présidentielle d'octobre, plusieurs proches de Cellou Dalein Diallo ainsi que de centaines de citoyens anonymes ont été arrêtés, inculpés, puis incarcérés à la maison d'arrêt de Conakry. Pour sa part, M. Diallo qui s'était autoproclamé vainqueur du scrutin, est sous le coup d'une interdiction de sortie du territoire nationale, alors que le siège et les bureaux de son parti demeurent fermés. Pour Aly Kaba, l'opposant Cellou Dalein Diallo a posé un acte sans précédent en Guinée, en s'autoproclamant vainqueur du scrutin présidentiel du 18 Octobre 2020.

Le RPG droit dans ses bottes

"Il a de surcroit demandé à ses militants de défendre cette forfaiture avec pour corollaire les casses, destructions des édifices publics et privés, tueries, etc... avec leurs effets collatéraux sur la cohésion et l'unité nationale. Le Rpg- arc-en-ciel est un parti de paix à outrance à l'image de son père fondateur le Pr Alpha CONDE. Je profite de l'occasion pour m'incliner devant la mémoire de tous les guinéens et toutes les guinéennes qui ont perdu la vie lors des événements politiques ou par suite de contamination à la pandémie au COVID- 19. Le Rpg- arc- en- ciel pleure encore la tragique disparition de El Saidou BARRY, secrétaire général de la section de Ditinn lors des événements post-électoraux engendrés par l'UFDG pour anéantir tous ceux qui ne partageaient pas son idéologie. Mr. Cellou Dalein Diallo doit retenir que quand on n'est pas un modèle, il est inadmissible qu'on se présente en donneur de leçon. Le Rpg-arc-en-ciel reste droit dans ses bottes et continuera à soutenir et à accompagner son champion le Pr Alpha CONDÉ, Président de la république, chef de l'Etat pour le bonheur de la Guinée", a-t-il martelé.

A suivre…

Africaguinee.com