PARSS3/RSE : L’AGUIPE et ses partenaires changent la vie de plusieurs personnes à Nzérékoré, Lola et Guéckédou…

N’ZÉRÉKORÉ-LOLA- Une mission de la Direction Générale de l’Agence Guinéenne pour la Promotion de l’Emploi a séjourné cette semaine dans la région administrative de Nzérékoré.

Conduite par le Directeur Général Adjoint de l’AGUIPE, cette mission était allée s’enquérir de l’état d’avancement du Projet d’Appui à la Réforme du Secteur de Sécurité en son volet Réintégration Socio-Économique (PARSS3/RSE).

Le Coordonnateur pays de l’agence onusienne « UNOPS », M. Adama DAOU était également présent dans cette tournée initiée par la Direction Générale de l’Agence Guinéenne pour la Promotion de l’Emploi.

L’Union Européenne, en partenariat avec Ministère de l’Enseignement Technique de la Formation Professionnelle de l’Emploi (METFP-E) et l’Agence Guinéenne pour la Promotion de l’Emploi (AGUIPE) a mis en place un Programme National de Réintégration Socio-économique (PNRSE) ayant pour but la réintégration durable des populations vulnérables et des jeunes en situation de risque dans des zones en proie à de fréquentes instabilités. L’objectif du PNRSE est d’appuyer la création d’emploi, la promotion de l’entreprenariat social et de la formation professionnelle ainsi que l’autonomisation économique des femmes. Les résultats du projet contribueront à la réalisation des objectifs du PNRSE.

L’une des activités phares du projet est l’accompagnement des bénéficiaires orientés dans les centres de formation professionnelle (CFP) en kits d’apprentissage pour la pérennisation des acquis et leurs activités entrepreneuriales après la formation théorique. Au total, ils sont au nombre de 1 300 bénéficiaires du projet qui sont répartis entre les préfectures de Nzérékoré, Lola et Guéckédou.

Arrivée à Nzérékoré le 5 juillet 2021, la mission a eu pour un premier temps une série d’entretiens avec les membres du comité de suivi du projet, mais également les autorités administratives de la région. Le Gouverneur, le préfet ainsi que le Maire de la commune urbaine de Nzérékoré, ont à tour de rôle reçu la délégation mixte AGUIPE-UNOPS.

Hassmiou SOUARÉ, le DGA de l’AGUIPE et le Coordonnateur pays de UNOPS, Adama DAOU, ont tous remercié les autorités administratives de Nzérékoré pour leur soutien sans faille au projet.

Avant de formuler quelques recommandations, le Gouverneur et le préfet de Nzérékoré ont salué les efforts fournis par l’AGUIPE et UNOPS pour l’atteinte des objectifs du PARSS3/RSE.

Avant de prendre la route de Lola, la délégation de l’AGUIPE et de UNOPS ont rendu visite à certains groupements de bénéficiaires du projet.

A Lola, la mission d’abord eu un entretien avec le Secrétaire général chargé des collectivités de la préfecture. De là, la délégation a visité les installations de plusieurs groupements. Les bénéficiaires, massivement mobilisés pour la circonstance, ont remercié l’AGUIPE et son partenaire UNOPS, mais également le bailleur l’Union Européenne. À l’unanimité, les bénéficiaires ont expliqué comment le projet a changé leur vie à travers notamment la formation, mais également la dotation en kits de démarrage de leurs activités.

C’est sur une note de satisfaction que la délégation a quitté ce vendredi 9 juillet 2021 Nzérékoré.

A rappeler que la délégation n’a pas pu se rendre à Guéckédou à cause du décès d’un membre du comité de suivi du projet au niveau préfectoral.