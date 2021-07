Boké: La société UMS redonne le sourire aux élèves et encadreurs de l'école primaire de Dibia

BOKE- La Société UMS (United Mining Supply) poursuit l'exécution de son plan de rénovation des onze écoles élémentaires de la commune urbaine de Boké, lancé en décembre dernier, au grand bonheur des populations du Kakandé. Après les écoles primaires de Koffia, Général Lansana Conté, Baralandé, la société a livré une nouvelle infrastructure similaire.

Il s'agit de l'école primaire Dibia Laïc, située dans la commune urbaine de Boké. Elle a été entièrement rénovée et équipée grâce à l'appui de la Fondation Fadi Wazni, PDG de la société UMS (United Mining Supply). La cérémonie de remise de ce nouveau joyau s’est déroulée, ce samedi 10 juillet 2021, en présence des autorités éducatives préfectorales, des représentants de la société UMS et la communauté.

Avec 3 salles de classe et 2 blocs de latrine, construite en 2009, l’école primaire Dibia Laïc accueille 358 élèves dont 171 filles répartis entre 6 groupes pédagogiques. L’établissement était dans un état délabré avant sa rénovation par la Fondation Fadi Wazni. A l'occasion de la cérémonie de remise, le directeur de l’école, Ibrahima Camara s’est félicité de ce geste de la Fondation Fadi Wazni.

« Nous sommes très contents de voir aujourd’hui cette école rénovée et équipée par la société UMS à travers la fondation Fadi Wazni. Au nom des enseignants et élèves de cette école, je remercie les donateurs et les autorités qui se sont impliquées pour la réalisation de ces travaux. Avant, on avait assez de problèmes : les tables-bancs étaient gâtés, les tableaux aussi c’était difficile d’écrire. Aujourd’hui, l’école est rénovée, il y a de nouveaux tables-bancs, ils ont refait les tableaux. Maintenant, nous sommes dans des bonnes conditions de travail», se réjouit le directeur de l’école.

Dans son allocution, le responsable des relations communautaires de UMS, a indiqué les motifs ayant poussé la société à rénover cette école. Selon lui, ce geste s'inscrit dans le cadre de l'objectif que la société UMS s'est fixée, de s'impliquer dans le développement durable à travers la formation des enfants.

« Nous nous inscrivons dans le cadre du développement durable. Qui parle du développement durable, parle de la formation à la base. Ce sont les enfants d’aujourd’hui qui seront les cadres de demain. C’est cette ambition qui nous anime. Nous sommes à la 4e expérience. Nous n’allons pas nous substituer à l’Etat car la formation des enseignants, c’est son rôle. Toutefois, dans notre plan, nous avons initié la formation continue des enseignants à travers la DPE (Direction préfectorale de l'Education) que nous allons commencer à l’ouverture prochaine», a expliqué Moussa 2 Doumbouya.

Pour sa part, le maire de la commune urbaine de Boké a remercié les donateurs. « Nous sommes très contents de ces travaux de rénovations de l’école primaire de Dibia par la société UMS à travers la fondation Wazni. C'est le moment d’exprimer toute notre reconnaissance au nom des 15 quartiers de Boké. Nous sommes à la 4ème école entièrement rénovée dans la commune urbaine et nous ne pouvons que vous féliciter. Je veux demander humblement à la société : une école c’est comme une caserne qui se remarque par sa délimitation. Nous souhaitons bien pour les prochains travaux à faire, de clôturer les écoles. Nous comptons sur vous», a sollicité le maire Mamadouba Tawel Camara.

Depuis Boké, Oumar Sory Camara

Pour Africaguinee.com