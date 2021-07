Guinée : Une annonce majeure de Cellou Dalein Diallo…

CONAKRY-Cellou Dalein Diallo a fait une annonce majeure ce samedi 10 juillet 2021 ! L'opposant a annoncé aujourd'hui la reprise des manifestations après la fin des examens nationaux.

"Manifester dans les rues et sur les places publiques est un droit constitutionnel. Alpha empêche les guinéens, l'opposition politique d'exercer ce droit en évoquant des arguments qui ne tiennent pas du tout la route.

Donc, la direction nationale du parti a examiné la requête des jeunes et a dit que sur le principe, nous sommes d'accord. On va attendre la fin des examens scolaires pour définir ensemble, aussi bien les dates que les formes que nos manifestations vont prendre…", a annoncé ce samedi 10 juillet 2021, le leader de l'UFDG.

"On est à plus de 250 personnes tuées. Coincées par les dénonciations des Ong de défense des droits de l'homme, Alpha Condé a tendance à dire que c'est l'opposition qui tue ses propres militants. Je le mets au défi d'amener un seul militant du RPG qui a été tué. (…) on ne peut pas rester comme ça, il faut que les guinéens nous comprennent.

C'est un plaisir pour certains de mettre dos à dos Cellou et Alpha, l'UFDG et le RPG. Non. Il ne faut pas confondre les bourreaux et les victimes. Le gouvernement de Alpha, c'est les bourreaux, c'est eux qui tuent et qui refusent la justice aux victimes", a martelé l'opposant, appelant ses militants à rester mobilisés.

Africaguinee.com