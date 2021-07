Urgent : Ismael Condé condamné à plus de 3 ans de prison pour "offense au Chef de l'Etat"

CONAKRY-Le verdict vient de tomber du côté du tribunal de première instance de Mafanco ! Accusé "d'offense sur la personne du président de la république, production, diffusion et mise à disposition d'autrui des données de nature à troubler l'ordre public, injures par biais d'un système informatique", Ismaël Condé a été reconnu coupable.

Cet opposant, transfuge du RPG arc-en-ciel, devenu militant acharné de l'UFDG, a été condamné ce jeudi 08 juillet 2021, à 3 ans 4 mois d'emprisonnement ferme et d'une amende de 30 millions de francs guinéens. Les avocats de la défense ont relevé appel juste après l'annonce de la sentence.

Lire aussi- Ismaël Condé se lâche : " Cellou avait dit que si Alpha Condé veut la guerre…"

Sur l'autre affaire où il était poursuivi avec le Maire de la Commune de Matam Seydou Sacko pour "Escroquerie, entrave à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés, les concessions et l'égalité de service public et complicité", le 1er vice-maire Ismaël Condé et son coaccusé ont été reconnus non coupables par la présidente du tribunal de première instance de Mafanco, Djenabou Doghol Diallo. Elle les a renvoyés des fins de la poursuite pour délit non constitué et a ordonné leur relaxe, s'ils ne sont détenus que pour ces faits.

Nous y reviendrons !

Depuis le TPI de Mafanco, Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com