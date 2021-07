Toilettes bouchées à Ignace Deen : "La surveillante est fautive, je l’ai suspendue …"

CONAKRY-Les toilettes de certains services du CHU d'Ignace Deen sont dans un état d'insalubrité insoutenable. Des images horribles des lieux, bouchés par des matières fécales ont inondé la toile ce jeudi 8 juillet 2021. La situation est juste incroyable. Chez les internautes, chacun s'indigne à sa façon.

Des pots bouchés, venus se renverser dans les couloirs, c’est l’image que présentent les toilettes de certains services de ce grand hôpital de Conakry. Joint par un journaliste d’Africaguinee, le Directeur général de l’hôpital n’a pas nié l’authenticité des images. Selon Dr Mohamed Awada, le bouchage des lieux a été causé par la négligence de celle qui est chargée de la surveillance.

« C’est la surveillante qui a été fautive. Elle a laissé des gens mettre des serviettes dans les WC. La surveillante, au lieu de faire un bon pour la maintenance, elle ne l’a pas fait. C’est quand on est parti, on a constaté que c’est bouché, qu'on l'a su. Mais elle est restée sans nous informer, c’est maintenant qu’on a appelé la maintenance, ils ont retiré les serviettes et ils ont débouché les pots » a expliqué le DG général de l’hôpital d’Ignace Deen.

Il a par ailleurs annoncé que tout est réglé mais que celle qui est chargée de la surveillance a été suspendue. « C’est elle qui est responsable, je l’ai suspendue. Quand il y a des situations comme, ça c’est elle qui doit faire le bon pour qu’on appelle la maintenance, mais si elle l’a pas fait, c’est donc de sa responsabilité. Je l’ai suspendue » a déclaré Dr Mohamed Awada, DG de l’hôpital Ignace Deen.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664-72-76-28