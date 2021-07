Ismaël Condé demande "pardon" au chef de l'Etat : "Je me repens..."

CONAKRY-Condamné à 3 ans et 4 mois de prison ferme et au payement d'une amende de 30 millions de francs guinéens, pour "offense au Chef de l'Etat", Ismaël Condé vice-maire de la commune de Matam a présenté des excuses appuyées ce jeudi 8 juillet 2021 au président Alpha Condé.

Le jeune opposant se dit peiné d'être condamné. Ismaël Condé demande la clémence du président de la République pour les propos qu'il a tenus à son encontre. Si le Alpha Condé s'est senti offensé par ses sorties, ce militant de l'UFDG lui demande de mettre ça dans le cadre d'une faute de jeunesse.

"Je suis extrêmement fier d’être blanchi pour des accusations d’escroquerie, de complicité et d’entrave. Ce sont des accusations très graves. Car dans ce procès, c’est mon honneur et ma réputation qui étaient en jeu. Je suis très content du fait que le droit a été dit dans ce procès.

De l’autre côté, je suis très peiné d’être condamné pour des accusations d’injures, d’offense sur la personne du chef de l’Etat. Je ne suis pas un homme qui utilise les injures et les offenses pour faire passer ses idées. Surtout que mon opposition avec le président de la République ne se situe pas au niveau de sa personne physique. Ce qui m’oppose aujourd’hui à lui, ce sont des principes et des valeurs démocratiques auxquels nous avons tous souscrit dans un passé récent.

Je lance un message au président de la république : Excellence monsieur le président de la République, si par mes publications sur les réseaux sociaux il est arrivé que je vous ai offensé, injurié sachez que ce n’était nullement pas l’expression d’une volonté manifestée. Je me repens. De ce fait, mettez ça dans le cadre d’une faute de jeunesse. Je me repens en vous présentant mes sincères excuses pour ces injures et offenses", a lancé ce responsable de L'UFDG, principal parti de l'opposition guinéenne.

Reste à savoir si le Président de la République va accepter les excuses en le graciant, comme il l'avait fait il y a deux semaines avec quatre autres détenus.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023