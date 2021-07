ANIES : " C'est très bénéfique pour nous les pauvres…"

CONAKRY- Dans le souci de lutter contre la pauvreté en Guinée et favoriser la résilience économique après la crise sanitaire mondiale, l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale (ANIES) poursuit le déploiement de son programme de transferts moonétaires dans la capitale guinéenne.

A Conakry, les ménages bénéficiaires des cinq (5) communes à savoir, Matam, Kaloum, Matoto, Ratoma, et Dixinn, ont eu accès depuis le mercredi 30 juin 2021, à leur transfert monétaire mensuel.

Cette initiative présidentielle octroie à 20 000 ménages (soit plus de 130 000 personnes) le pactole de 250 000 GNF, par mois. Cette somme, va contribuera à améliorer les besoins familiaux des bénéficiaires.

Pour madame Diaby, bénéficiaire de ce plan, l'Agence nationale d'inclusion économique et social, est un véritable ‘’ouf’’ de soulagement pour ces ménages choisis dans la lutte contre la pauvreté.

‘’L’ANIES est très bénéfique pour nous les pauvres citoyens. Nous saluons cette initiative du chef de l’Etat et de son Gouvernement. Cela contribue réellement à diminuer certaines de nos dépenses. A chaque fin du mois, nous recevons cette manne financière qui nous permet de faire du commerce et de subvenir à certains de nos besoins. Nous souhaitons que cela soit pérennisé et que ça perdure’’, a souhaité la dame toute souriante.

Pour faciliter l'accès des sous aux bénéficiaire, l’ANIES a mis en place est un dispositif de paiements mobiles en s’alliant à des partenaires de banques comme Ecobank et la Société Générale. L'objectif est de permettre aux familles d'accéder à leurs transferts monétaires à travers des services fiables, sécurisés et transparents, dans le respect des mesures barrières.

Les Transferts Monétaires ne s’arrêteront pas là ! Après Conakry, l’ANIES compte aussi étendre cette opération à l’intérieur du pays, dès ce mois de juillet 2021, avec comme objectif de toucher près de 1,5 million de personnes en situation d’extrême pauvreté dès cette année 2021. L'objectif, d'ici 2025, est d'atteindre environ six (6) millions de personnes.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13