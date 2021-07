Une pluie de grêles s'abat sur Mali: "On vient de perdre toutes nos cultures..."

LABE- Dans la soirée du mardi 6 juillet 2021, une forte pluie accompagnée de grêles a dévasté des hectares de champs de maïs et de haricots à Sery et Bogoma, situées à 16 kilomètres de la commune urbaine de Mali. Ne sachant pas comment rattraper la saison culturale, les victimes sont inquiètes.

« De notre vivant, c'est une première… Entre 17h et 18 h d'hier, de fortes pluies accompagnées de grêles ont dévasté sérieusement nos champs de haricots et de maïs. Même les arbres sauvages en brousse ont perdu leur feuillage. Il n'y a pas de blessés, ni de morts, mais tout est à reprendre à zéro. Les sinistrés sont désemparés parce que sans aide, ils ne peuvent plus semer ou planter autre chose. C'est la situation qui prévaut à Bogoma centre et Sèry», témoigne Boubacar Demba Diallo.

Certains champs dévastés dans les villages appartiennent à des groupements de femmes. Madame Oumou Tabara, la cinquantaine, est peinée par la catastrophe qui touche son village.

« Beaucoup d'entre nous ne disposaient pas de semences au début du calendrier agricole. A cause des difficultés, on avait mangé même les semences en saison sèche. Au début de la saison pluvieuse, beaucoup ont pris des semences à crédit payable après les récoltes. D'autres aussi ont pris des semences contre des travaux collectifs dans les champs. Ce qui s'est passé hier, nous a causé beaucoup de peines. Certains champs de maïs étaient presqu'en maturité. Dans un mois, c'était la récolte. Mais, on vient de tout perdre », explique-t-elle.

Les autorités communales de Mali centre par le biais du maire, joint au téléphone, indique que l'information n'est pas arrivée à leur niveau.

Alpha Ousmane Bah (AOB)

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 664 93 45 45