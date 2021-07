Fraude pendant les examens : Kankan et Siguiri "accablées" dans un rapport...

CONAKRY-Un rapport d'audit du ministère de l'Education nationale et de l'Alphabétisation (MENA) accable certaines préfectures de la région de Kankan, sur le déroulement des examens nationaux.

En effet, la note du MENA révèle que 70% des copies venant des préfectures de Kankan et de Siguiri étaient identiques. De nombreuses autres irrégularités ont été pointées par le rapport d'audit. Interpelé sur ce rapport, le Directeur préfectoral de l'Education (DPE) de Kankan Morlaye Condé a rejeté les conclusions dudit rapport.

« Quand on dit que les copies de Kankan et celles de Siguiri sont identiques et conformes, c’est-à-dire les mêmes traités, c’est étonnant, c’est aussi ébahissant. Qu'à cela ne tienne, pour quoi Kankan et Siguiri seulement ? Ont-ils bien observé et compris ce qui se passe ailleurs aussi ? Je ne crois pas. Alors que les copies de toutes les préfectures étaient là-bas à Conakry. Je connais le travail qui s’est passé à Kankan", s'est défendu M. Morlaye Condé, le directeur préfecture de l’éducation de Kankan.

Lire aussi- Guinée : la corruption au cœur du baccalauréat, une plainte déposée…

Selon lui, aucune preuve concrète n'a été établie par le MENA pour étayer son rapport. " Il n'y a aucune preuve qui montre que le rapport est fiable. C'est sûr que nos enseignants et candidats font bien le travail en respectant les principes. Et aucune notification écrite ne nous a été transmise par le MENA, concernant ce rapport", martèle M. Condé, qualifiant le rapport de "diffamatoire".

A noter que l'année dernière, des cas de fraude avaient été signalés pendant le baccalauréat. Une plainte avait été même déposée contre x.

Depuis Kankan, Facély Sanoh

Pour Africaguinee.com