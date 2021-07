Ça se complique pour les opposants écroués : Un autre proche de Cellou hospitalisé…

CONAKRY-Les choses se compliquent du jour au lendemain pour les opposants en détention à la maison centrale de Conakry, depuis bientôt neuf mois, sans jugement.

Cellou Baldé, une figure de l'UFDG, proche de Cellou Dalein Diallo, a été hospitalisé ce mercredi 7 juillet 2021, à l'hôpital Ignace Deen. Il rejoint ses codétenus Cherif Bah, Abdoulaye Bah, entre autres, dont l'état de santé a drastiquement chuté ces derniers temps.

Détenu depuis plus de 8 mois à la Maison centrale de Conakry, le responsable des fédérations de l’intérieur du pays de l'UFDG a été admis aujourd'hui à l’hôpital. L’information a été confirmée à Africaguinee.com par le chargé de communication de l'Ufdg, toutefois sans préciser ce dont il souffre.

Cellou Baldé, Cherif Bah, Abdoulaye Bah, Etienne Soropogui et Ousmane Gaoual Diallo, sont accusés de “trouble à l'Etat par la dévastation et le pillage, atteinte aux institutions de la République, participation à un mouvement insurrectionnel, menace de violences ou de mort par le biais d'un système informatique, diffusion et la mise à disposition d'autrui de données de nature à troubler l'ordre public”. La date de l'ouverture de leur procès n'est toujours pas fixée.

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com