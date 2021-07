Consommation d’énergie : EDG sensibilise les étudiants de l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry

CONAKRY-Après Sonfonia le week-end dernier, le Directeur Général de la Société Electricité de Guinée (EDG), Bangaly Matty et certains responsables de l'entreprise éponyme, ont échangé ce mardi, 6 juillet 2021 avec les étudiants de l’université de Gamal Abdel Nasser de Conakry.

Cette activité s’inscrit dans le cadre de la semaine de l’électricité, initiée et pilotée par la Direction Générale de l’EDG. La rencontre a connu la présence d'un représentant de Mme le ministre de l’Energie, du Vice-recteur chargé des études de l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, Cheick Abdoul Baldé et certains partenaires de la Guinée.

Ce colloque universitaire vise à rapprocher EDG de ses clients et les sensibiliser sur l'utilisation optimale du courant dans les foyers. L'autre objectif, c'est de pouvoir parler des problématiques de la consommation de l'Energie en Guinée, à travers le thème "l’énergie est notre avenir, économisons-la’’. Dans son propos, le Directeur Général d'EDG a justifié le bien-fondé de cette démarche.

« On s’est dit qu’il est important d’approcher les étudiants, leur expliquer le concept mais aussi leur donner une opportunité de poser des questions sur tout ce qui leur taraudent la tête, en espérant que suite à ces rencontres, il y ait d’autres comportements visant à économiser l’énergie, adopter des attitudes citoyennes en évitant que le réseau soit agressé par des tiers, mais aussi par rapport à l’importance du paiement des factures », a déclaré Bangaly Matty.

Dans son plan stratégique, EDG a inscrit quatre axes prioritaires à savoir : l’amélioration de la distribution, la sécurisation des recettes, le renforcement des capacités et l’engagement du personnel. Au terme de son brillant exposé sur ces axes prioritaires, les étudiants ont eu l’opportunité de poser des questions au DG de l'EDG, qui, avec pédagogie, a pu répondre à leurs préoccupations. M. Bangaly Matty espère que les étudiants seront désormais des ambassadeurs pour transmettre les messages véhiculés dans leurs familles respectives.

« Les étudiants sont des ambassadeurs qui viennent de différentes familles et comprennent plus facilement. Notre espoir est qu’ils puissent passer les messages au sein de leurs familles », a-t-il formulé.

Dans son allocution, le vice-recteur chargé des études de l’université Gamal Abdel Nasser de Conakry a exprimé sa joie d’accueillir une telle rencontre initiée par EDG. « C’est pourquoi, l’université Gamal Abdel Nasser de Conakry encourage l’initiative de la société Electricité de Guinée et se réjouit encore une fois de l’organisation de cette rencontre dans le cadre d’information de jeunesse estudiantine à savoir : les étudiants de l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Le partage des bonnes pratiques relatives à la consommation d’énergie responsable, permettra davantage d’améliorer les besoins de la clientèle », a indiqué M. Cheick Abdoul Baldé

Au nom de ses camarades, le président des étudiants de l’université Gamal Abdel Nasser de Conakry a remercié la société EDG pour cette initiative qui, a-t-il dit, est en parfaite harmonie avec la vision du Gouvernement en général et du ministère de l’Energie en particulier.

« C’est une initiative qui vient créer une atmosphère d’échanges, de partages entre nous étudiants, les consommateurs et le personnel de l’EDG. Parmi les besoins fondamentaux et indispensables à l’homme, au-delà de l’eau et l’air, l’électricité occupe une importance capitale. C’est pourquoi nous avons mobilisé les étudiants pour venir assister massivement à cette cérémonie et avoir une interaction directe avec la Direction Générale de la société Electricité de Guinée afin de pouvoir discuter avec elle sur les problèmes que rencontrent la population par rapport à l'accès à l’électricité.

Cette rencontre m’a permis surtout comprendre comment pouvoir mieux utiliser l’énergie tout en évitant le gaspillage. C’est par exemple, éteindre les ampoules et débrancher les appareils qui consomment l'électricité lorsqu’on n’est pas à la maison, où on ne travaille pas », a fait savoir Mory Camara, étudiant en licence 3 génie-civile.

Cette rencontre d’échanges a été aussi l’occasion pour les responsables de l’EDG de récompenser les clients qui ont gagné le concours questions-réponses sur la société, à travers sa page Facebook.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664-72-76-28