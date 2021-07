Alpha Condé : "J'ai pris mes responsabilités...que celui qui est mécontent démissionne"

CONAKRY-Déterminé à mettre en application son slogan de "gouverner autrement", le Président Alpha Condé a une nouvelle fois averti son Gouvernement. Le Chef de l'Etat dit avoir pris ses responsabilités : plus personne ne détournera plus un franc de l’Etat guinéen.

"J’ai dit aux ministres que celui qui n'est pas content, qu'il démissionne. Mais on ira jusqu'au bout. Tous les paiements au niveau de l’administration se feront désormais par monnaie électronique. Que ce soit à l’hôpital, partout dans l’administration. Parce que quand on paye l’argent à l’hôpital, on ne sait pas là où va l’argent.

Maintenant, nous voulons que tout l’argent rentre dans les caisses de l’Etat. Même à la loterie nationale, les billets seront pris par monnaie électronique. Parce qu'il est anormal qu'un pays qui est scandale agricole et géologique soit dans la situation où elle est. Alors nous sommes déterminés à changer cela. J'ai pris mes responsabilités…", a averti le président de la République.

Africaguinee.com