Alpha Condé écrit à Joe Biden : "Je voudrais vous assurer de ma volonté…"

CONAKY-Le Président guinéen a adressé une lettre à son homologue américain Joe Biden. Dans sa note, Alpha Condé a exprimé sa reconnaissance en vers les Etats-Unis pour l'assistance qu'ils ne cessent d'apporter à son pays et a assuré de sa volonté à œuvrer au renforcement et à la diversification des relations de coopération entre Conakry et Washington.

"Tout en louant la qualité des relations d'amitié et de coopération qu'entretiennent les Etats-Unis d'Amérique et la République de Guinée, je voudrai vous rassurer de ma volonté et de celle du Gouvernement guinéen d'œuvrer de concert avec vous à leur diversification et à leur approfondissement", a écrit le président Alpha Condé, à l'occasion de la fête nationale américaine.

Les Etats-Unis est l'un des partenaires clefs de la Guinée. Ils appuient la réforme de la justice et aide à renforcer le dispositif sanitaire du pays. Dans le cadre de lutte contre la Covid-19, le Gouvernement américain, à travers son agence d'aide au développement, a annoncé ce lundi 05 juin, un don de 186.000 doses de vaccin pfizer à la Guinée.

Depuis 2010, les États-Unis et la Guinée entretiennent de solides relations. Washington accompagne la Guinée à consolider ses acquis démocratiques et soutiennent la réforme du secteur de défense et de sécurité en aidant à professionnaliser les forces militaires et de police, gages, de la promotion de la démocratie, l'état de droit et le respect des droits de l'homme.

Pour tous ces appuis, le dirigeant guinéen a également tenu à traduire à Joe Biden sa gratitude et sa reconnaissance pour l'assistance multiforme que le Gouvernement américain ne cesse d'apporter au peuple de Guinée.

Africaguinee.com