Kaloum : L'Agence principale de la Banque Islamique de Guinée (BIG) change de visage…

Vous l'auriez peut être remarqué en passant par l'avenue de la République, dans la commune de Kaloum, quartier Manquepas ! L'Agence principale de la Banque Islamique de Guinée (BIG) a changé de visage. C'est l'aboutissement d'un vaste chantier de rénovation engagé par les responsables de la première Banque privée de Guinée. Pour ce faire, cette institution bancaire a mis les moyens et l'énergie, dans le seul but d'offrir à sa clientèle un environnement confortable et sécurisé.

La rénovation a touché la façade du bâtiment, qui est un élément fondamental en ce qui concerne, l'image de marque de la Banque, mais aussi certains compartiments de l'intérieur. Les guichets, la salle d’attente et les bureaux, ont refait leur toilette. Ce qui offre à la BIG une nouvelle image.

Cette stratégie de la Direction Générale de la BIG vise à satisfaire son aimable clientèle, de plus en plus exigeante et en quête perpétuelle d'innovations. L'autre objectif, est d'offrir à son personnel un espace de travail confortable et conviviale, en vue de satisfaire sa clientèle.

Avec le renforcement de son image de marque, la Banque Islamique de Guinée (BIG) va certainement se repositionner sur l'échiquier de l'écosystème bancaire du pays.

A propos de la Banque Islamique

Créée en 1983, la Banque Islamique de Guinée (BIG) est la première banque privée en République de Guinée. Elle est membre du groupe Tamweel Africa Holding qui regroupe quatre (04) banques islamiques dans la sous-région Ouest Africaine : Banque Islamique du Sénégal (BIS), Banque Islamique du Niger (BIN), Banque Islamique de la Mauritanie (BIM).

Son objectif principal est de participer au développement de l’économie guinéenne en proposant des solutions de financement islamiques et des services bancaires conformes aux principes de la charia et parfaitement adaptés aux besoins des opérateurs économiques des différents secteurs : commerce, BTP, agriculture etc. …

Pour être plus proche de sa clientèle, elle a développé un réseau d’agence aussi bien à Conakry qu’à l’intérieur du pays. Elle possède actuellement dix agences dont 5 à Conakry (Nafaya, Lambagni, Madina, Cimenterie et Constantin) et 5 à l’intérieur (Boké, Mamou, Labé, Kindia et Kankan).