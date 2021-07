Guinée: Damaro interpelle la justice sur le dossier Chérif Bah, Gaoual et cie...

CONAKRY-Le Président de l'Assemblée Nationale a interpelé ce lundi 5 juillet 2021, la justice sur les dossiers post-électoraux encore pendants devant les Cours et Tribunaux du pays.

Alors que Ousmane Gaoual Diallo, Chérif Bah, Etienne Soropogui, Cellou Baldé, Abdoulaye Bah et des dizaines d'autres détenus anonymes, croupissent en prison depuis bientôt neuf mois, sans être jugés, l'honorable Amadou Damaro Camara, a fait une invite à Justice. Celle d'un traitement diligent de ces dossiers post-électoraux.

"Pour la paix, la quiétude et le dialogue tout en respectant la séparation des pouvoirs, socle de toute démocratie, je souhaiterais humblement que la branche judiciaire veuille bien traiter avec diligence les dossiers post-électoraux en instance devant les juridictions", a déclaré ce lundi, le chef du parlement guinéen en marge de la clôture de la session parlementaire.

"Notre Pays est aujourd’hui à la croisée des chemins et a besoin de l’apport de chacune de ses filles et de chacun de ses fils au moment où s’amorce le dialogue social que j’appelle de tous mes vœux pour faire taire nos incompréhensions et laisser la place à un esprit positif et constructif tourné vers le développement et mieux le développement durable", a-t-il ajouté de passage.

Il salué l'initiative du Président de la République demandant à tous les acteurs de mettre « la maison Guinée » au-dessus de tout intérêt personnel ou communautaire et à cultiver un esprit de paix.

"La politique n’a de sens et de noblesse, qu’au sein d’une société de dialogue et d’ouverture, lorsque chacun se sent libre d’exprimer ou de faire valoir ses convictions évidemment en toute responsabilité. La paix, la cohésion sociale, l’entente et la quiétude retrouvées qui n’ont pas de prix, seraient la traduction dans des faits concrets des profondes aspirations à une vie épanouie de nos braves populations qui vivent entre elles en parfaite harmonie de façon multiséculaire. Accompagnons-les dans ces efforts d’ancrage de la paix !", a lancé le parlementaire.

Amadou Damaro Camara a remercié le Président Alpha Condé pour son "esprit de tolérance" en graciant des "concitoyens condamnés par la justice à des peines d’emprisonnement". Le Chef de la deuxième institution du pays encourage le Président de la République à continuer à faire usage de son droit de grâce.

"Il est évident que la grâce présidentielle pour ces condamnés devrait conduire d’autres à murir leur choix avant de poser des actes répréhensibles. C’est pourquoi, je leur dis, surtout aux jeunes, ne sacrifiez pas votre vie pour des causes dont vous n’avez pas la maîtrise", a-t-il martelé.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com