Clermont-Ferrand : la Guinée remporte la finale de la CAN de football…

Finaliste malheureux l'an passé contre les Comores, la Guinée s'est imposée, dimanche soir, lors de la séance de tirs au but, face à la Tunisie pour inscrire son au palmarès de la CAN Clermont 2021.

Plus de 2.500 spectateurs ont assisté, dimanche 4 juillet, à la finale de la CAN Clermont, au parc de la Fraternité, à Croix-de-Neyrat. Un tournoi de football, orchestré par des jeunes des quartiers nord de Clermont, qui a rassemblé, depuis trois semaines, des équipes de joueurs clermontois évoluant sous des maillots aux couleurs de leurs origines familiales.

Dans une rencontre rythmée entre la Tunisie et la Guinée (respectivement victorieuse du Maroc et de l'Algérie en demi-finale), l’ambiance était au rendez-vous et les buts ont été salués par des envahissements de terrain festifs.

La Tunisie et la Guinée (qui s’étaient déjà croisées en poule avec une victoire des Tunisiens 4-1) étaient dos à dos à la pause (1-1).

Le score n’a pas bougé en seconde période. Dans une nuit éclairée par des feux d’artifice, les prolongations n'ont pas non plus permis de départager les deux équipes, alors que les Guinéens s'étaient créés les plus grosses occasions.

La séance de tirs au but, avec un nombreux public massé tout autour de la surface de réparation (quelle pression pour les tireurs et les gardiens !), a été nécessaire pour désigner le vainqueur de cette rencontre.

Il était plus de minuit quand le premier tireur tunisien s'est élancé. Et a vu son tir repoussé par le gardien guinéen... Un gardien guinéen qui allait récidiver deux autres fois pour permettre à son équipe de s'imposer (3-2 dans la séance de tirs au but).

Après avoir échoué en finale l'an passé contre les Comores, la Guinée parvenait, cette fois, à ses fins. Et inscrivait son nom au palmarès de la CAN Clermont 2021.

Un incident a failli gâcher la fête : le tir d'un coup de feu. La police a ouvert une enquête.

