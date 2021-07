Kindia : Fin atroce pour Mamata Camara et ses enfants...

KINDIA- Mamata Camara et ses enfants ont connu une fin tragique. Cette femme et ses enfants âgés de 18 mois et 7 ans ont perdu la vie ce dimanche 4 juillet 2021, dans un incendie survenu dans la sous-préfecture de Kolenté, préfecture de Kindia. Le feu s'est déclaré pendant que la dame et sa fille faisaient la cuisine dans une boutique dans laquelle des bidons d'essence étaient stockés.

Mody Mamadou Sow, témoin de ce drame raconte : "La fille préparait dans la boutique. Dans la marmite sur le feu, il y avait de l'huile qui chauffait. Et subitement, le feu s'est déclaré alors qu'à côté il y avait les bidons d'essence à revendre. Le feu s'est vite propagé. J'étais dans ma boutique. Dès que je suis sorti, j'ai vu les flammes, j'ai couru. La dame avait laissé son bébé à l'intérieur de la boutique, elle a couru pour le faire sortir. C'est là que la porte s'est refermée sur eux. Sa fille, son bébé et elle ont été brûlés. Les gens sont venus pour chercher à éteindre le feu, mais on n'a pas pu les sauver", a expliqué ce témoin.

Sekouna Camara, le mari de Mamata est sous le choc. Il raconte : "Notre enfant avait mal au pied. Comme on n'arrivait pas à le traiter chez nous à Yombo, après plusieurs interventions, ils sont venus ici à Kolenté pour son traitement. Ma femme m'a appelé pour me dire que le médecin l'a assuré que l'enfant prendra sa dernière piqûre ce dimanche, ensuite ils vont regagner le village. Ce matin donc, je suis venu pour qu'on se retrouve ensemble, car l'enfant commençait à se sentir mieux. Arrivé à la gendarmerie, c'est là-bas qu'on m'a annoncé leur décès. Ils étaient dans la boutique de leur tutrice, tout a été consumé", a relaté le veuf, très affecté.

Mamata Camara et ses deux enfants, Hawaou Camara et Mohamed Camara ont tous été inhumés ce dimanche 4 juillet 2021, au grand cimetière de Kolenté.

Depuis Kindia, Chérif Keita

Pour Africaguinee.com