Dynamique Mining : Qui est Bachir Diallo le nouveau Directeur Général des opérations ?

Doté d’un Background irréprochable, avec un esprit managérial hors-pair, Bachir Diallo est une icône du patrimoine minier guinéen. Fort d’un parcours immensément riche, cet expert comme partout où il est passé a marqué d’une empreinte indélébile les esprits dans le domaine des mines en Guinée. Son engagement pour le travail et le rayonnement des activités minières de son pays font de lui, aux yeux de ses collègues et consultants comme étant un innovateur inégalable et accompli.

Ce cadre pétri de talent après de loyaux services rendus dans la première compagnie des Bauxites en Afrique (CBG), pose désormais ses valises à Dynamique Mining comme Directeur Général des Opérations Minières de cette nouvelle Compagnie des Bauxites.

Dans l’optique d’accompagner la République de Guinée dans cette aventure exaltante, ce projet faramineux a bénéficié de l’investissement de la IFC pour un coût global d’environ 168 millions de dollars $ pour l’exploitation d’un gisement de Bauxite par Dynamique Mining.

Selon des informations reçues au niveau du management de cette filiale, le délai d’expédition de son premier navire planifié est prévu dans le courant 2022 avec un tonnage annuel fixé à 12 millions sur le long terme, dont le permis minier est circonscrit dans la zone minière de Boké.

Une décennie durant, cet orfèvre, référent des Mines sur le plan National et International a occupé de hautes fonctions au sein de l’establishment de la première Compagnie minière du pays, qu’est la Multinationale Compagnie des Bauxites de Guinée Kamsar, Sangaredi avant de rallier le Projet SBG (Société des Bauxites de Guinée du Groupe Monaco) dans le cadre du développement de sa mine de Bauxite située à Linsan, Garafiri.

En plus de son apport au secteur minier guinéen, Bachir Diallo est un féru de l’enseignement. Il consacre une partie de ses temps libres à dispenser au sein des institutions d’enseignement supérieurs du pays des cours en ‘’management et de développement personnel’’ à la future élite de la nation. Un grand patriote à suivre.

À préciser que le désormais Directeur Général des opérations minières de Dynamique Mining en plus de ses fonctions, continue d’animer volontairement des conférences sur le ‘’management des hommes et les secrets de la réussite dans la vie professionnelle’’ dans les différentes universités de la place.