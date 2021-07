Guinée : la prochaine bataille d'Alpha Condé…

CONAKRY- "Nous avons dit gouverner autrement, il faut que les banques aussi travaillent autrement…", déclarait en février dernier, Alpha Condé. Le dirigeant guinéen entend appuyer sur l'accélérateur pour mener un audit très large. Dans la ligne de mire du Chef de l'Etat, les banques primaires, les compagnies minières, les sociétés de télécoms.

Le président Alpha Condé a demandé à la BAD (Banque Africaine de Développement) de l'aider à "recruter un cabinet d’Audit", a appris Africaguinee.com. Son rôle ? Venir contrôler les miniers, les banques, les sociétés d’assurance et de télécommunications.

Jeudi dernier, le Gouvernement guinéen a présenté le cadrage Budgétaire à moyen terme 2022-2024, qui devrait être adopté incessamment. Il s’inscrit dans la nouvelle dynamique de gouvernance économique « Gouverner autrement », axée sur la discipline budgétaire. La note recommande, notamment, un ajustement de la politique fiscale minière. Il doit porter sur les actions suivantes :

· Un audit des prix de transfert pratiqués par les entreprises minières, dans le cadre de l’audit des grandes entreprises (mines, banques, télécoms), pour garantir des bases taxables convenables et des rentrées fiscales conséquentes ;

· Le Code minier doit être la référence de toute Convention minière. Les éventuelles propositions de dérogations soumises au Conseil des Ministres doivent se limiter aux phases précédant la mise en exploitation. En tout état de cause, aucune dérogation ne devrait être accordée pendant la phase d’exploitation.

· Le cas échéant, une présentation précise des propositions de dérogations fiscales au Code minier devra être faite lors de la soumission des Conventions au Conseil des Ministres ;

· L’élaboration, en collaboration avec le ministère en charge des mines, d’un « code de bonne conduite » plus transparent et plus équilibré quant à l’octroi économiquement justifié de facilités fiscales aux projets miniers à forte composante infrastructurelle ;

· La revue des incitations fiscales du sous-secteur aurifère, pour définir un nouvel équilibre fiscal.