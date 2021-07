Conakry : Bang's annonce les couleurs du "Salon des Productions Locales"...

CONAKRY-En prélude à l’organisation du premier "Salon des Productions Locales guinéennes" prévue au mois d’octobre prochain, la structure AGILITES, en collaboration avec le groupe évènementiel By Issa, a organisé, ce vendredi 02 juin 2021, un point presse à Conakry. Objectif : annoncer les couleurs de ce Salon, premier du genre en Guinée.

Dénommé LABEL-Guinée, cet évènement se veut être, ce projecteur qui mettra en lumière les producteurs guinéens et les consommateurs. L’idée est de créer un espace et un lien durable entre producteurs et consommateurs. Mohamed Bang's Bangoura, l'initiateur de ce Salon, l'idée d'organiser cet évènement est partie d'un constat. Aujourd’hui, a-t-il fait remarquer, il y a assez d’institutions internationales qui accompagnent les entrepreneurs, les agriculteurs, mais qui sont dans leurs bureaux. L’idée du "Salon des Productions Locales guinéennes", est de créer un lien pour qu’un visiteur qui arrive pour rencontrer ces entrepreneurs ou agriculteurs, puissent donner ou obtenir des informations, dont il a besoin pour prendre sa décision et développer son business.

‘’ Il existe beaucoup d’entrepreneurs et d’agro preneurs, des personnes qui essayaient au quotidien de mettre en valeur le génie guinéen, la créativité guinéenne, mais malheureusement peu de lumière ou d’articles de reportages sont braqués sur ces personnes. Donc, je me suis dit, avec ma petite expérience et surtout nos relations avec les medias, de réunir tous ces acteurs autour de ce qui nous appartient tous, la Guinée notre pays’’, a déroulé Mohamed Bang's Bangoura.

Pour lui, il faut faire de telle sorte que le consommé guinéen soit inscrit de manière définitive ou de manière durable dans les habitudes de ses compatriotes. Mais, prévient-il, cela ne peut se faire que lorsqu’on met de la lumière sur ce qui se fait de beau et de bien. Mieux, que des experts se mettent ensemble et discutent pour voir quelles sont les obstacles qui sont rencontrées et d’essayer de trouver des solutions. Ce qui, sans doute, permettra aussi aux générations futures de s'approprier du consommé guinéen.

Selon le directeur d’AGILITES, ce salon des productions locales qui sera organisé du 25 au 30 octobre 2021, essayera de réunir différents secteurs dont l’Agrobusiness, l’industrie, mais également, l’artisanat, la gastronomie. Il y aura également des artistes et des écrivains qui, selon M. Bangoura, font des choses extraordinaires, mais qui n’ont malheureusement pas assez d’espaces pour exprimer leur savoir-faire

‘’Nous organiserons le Salon après le soixante-troisième anniversaire de l’Indépendance. La particularité de ce salon est de réunir des spécialistes autour de cinq éléments. Le premier, c’est le fait mettre des spécialistes pour discuter autour des problématiques. C’est le fait aussi d’avoir un comité de pilotage d’experts pour sortir des éléments qu’ils connaissent mais qu'ils n’ont pas tout le temps de dire. Le troisième volet, ce qu’on va donner des prix selon les secteurs : gastronomie, innovation, œuvres littéraires, musicales. Il y aura un grand prix spécial pour celui ou le groupement qui aura le plus vendu la destination Guinée. L’autre particularité, c'est l'organisation d'une soirée Gala 100% guinéenne du début jusqu’à la fin et un défilé de mode…Et qu’on dise à la fin qu’on est fier de ce qu’on a produit’’, a expliqué Mohamed Bang’s.

Au terme de ce point presse, le traiteur By Issa, pour joindre l’utile à l’agréable a offert un cocktail aux saveurs culinaires locales et exotiques, aux nombreux invités qui ont participé à cette réunion. Le tout dans une ambiance festive.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13